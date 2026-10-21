Netflix se desploma en bolsa y cae a mínimos desde agosto de 2024

La presentación de las cuentas de Netflix este miércoles ha provocado un batacazo en su valoración bursátil. Sus acciones han llegado a caer hasta un 6,6% en el Nasdaq y cotizan actualmente (19:22 del 21 de octubre) en 65,60 dólares por acción, su nivel más bajo desde el 9 de agosto de 2024, cuando se situaban en 63,39 dólares en plena tendencia alcista.

Aquí podemos ver su evolución desde 2021 hasta la actualidad:

Netflix ha anunciado que ganó 3.664 millones de dólares (3.263 millones de euros) entre julio y septiembre, un 43,8% más que hace un año. La compañía también ha señalado que los ingresos del trimestre alcanzaron los 12.874 millones de dólares (11.465 millones de euros), un 11,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La empresa atribuye este avance, sobre todo, a las suscripciones, impulsadas por el aumento de usuarios y las subidas de precio.

En los nueve primeros meses del año, Netflix acumula un beneficio de 12.348 millones de dólares (10.997 millones de euros), un 44,2% más, y unos ingresos de 37.684 millones (33.560 millones de euros), un 13,7% más. Para el último trimestre, la compañía prevé facturar 13.442 millones de dólares (11.971 millones de euros), un 11,5% más, y ganar 2.787 millones (2.482 millones de euros), un 15,2% más. Con ello, cerraría 2026 con unos ingresos de 51.100 millones de dólares (45.508 millones de euros), un 13% más.

Recorte del 10% en las expectativas de ingresos publicitarios

Sin embargo, el lado negativo de estas cuentas lo ha marcado la publicidad, cuyos ingresos no han cumplido las expectativas. En concreto, la compañía espera ahora ingresar unos 2.700 millones de dólares (2.405 millones de euros) por anuncios en 2026, frente a los 3.000 millones (2.672 millones de euros) que anticipaba antes. Este recorte del 10% en las previsiones es lo que ha desencadenado la caída de sus acciones este miércoles.

Más allá del desplome de hoy, Netflix arrastra un descenso progresivo en bolsa desde julio de 2025, con ligeros repuntes que, finalmente, se han saldado con nuevas caídas más pronunciadas. A esto hay que sumar que la compañía de Los Gatos (California) comunicó a sus trabajadores, hace solo una semana, un plan de despidos que afecta al 6% de su plantilla mundial. Esto supone la salida de aproximadamente 1.000 personas, en el mayor ajuste de plantilla de la empresa desde 2022.