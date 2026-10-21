SpaceX deja atrás las pérdidas y logra unas ganancias de 4.404 millones

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, registró un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, frente a las pérdidas de 1.054 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. La empresa disparó sus ingresos gracias al crecimiento de Starlink y a la expansión de su negocio de inteligencia artificial, aunque también aumentó con fuerza el gasto destinado a inversiones.

Crecen los ingresos

La compañía ingresó 14.575 millones de dólares (12.992 millones de euros) entre julio y septiembre, un 161% más que un año antes, según los resultados comunicados este martes. La evolución refleja el avance de sus principales líneas de negocio, desde los servicios de conectividad por satélite hasta la inteligencia artificial.

Pese al beneficio obtenido durante el trimestre, el balance de los nueve primeros meses del ejercicio todavía refleja pérdidas. Entre enero y septiembre, SpaceX registró números rojos por valor de 1.084 millones de dólares (966 millones de euros), un 58% menos que en el mismo periodo de 2025.

La empresa combina el lanzamiento de cohetes y sus actividades espaciales con los servicios de conectividad de Starlink y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Esta diversificación explica buena parte del crecimiento de su facturación, con un peso cada vez mayor de los negocios vinculados a la conectividad y la IA.

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, destacó el crecimiento de los ingresos durante el trimestre y señaló que la empresa había registrado otro periodo de resultados sólidos. También apuntó a un punto de inflexión en el negocio de superinteligencia, en referencia a la evolución de sus actividades de inteligencia artificial.

En este contexto, el negocio de conectividad, que incluye Starlink, facturó 5.248 millones de dólares (4.678 millones de euros) durante el tercer trimestre, un 69,4% más que un año antes. Concretamente, la evolución de esta división está vinculada a la expansión de la base de clientes de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX. La compañía cerró septiembre con 13,6 millones de suscriptores, frente a los 12 millones registrados al término del segundo trimestre y los 7,2 millones de septiembre de 2025.

En términos interanuales, la cifra de clientes prácticamente se ha duplicado. El aumento permite ampliar la base de usuarios de los que la empresa obtiene ingresos recurrentes por sus servicios de conectividad. Sin embargo, el ingreso promedio por usuario, conocido como ARPU, evolucionó de forma distinta. Este indicador alcanzó los 69 dólares en el tercer trimestre, un 4,5% más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2026, pero un 17% menos que los 83 dólares registrados un año antes.

Lo cierto es que la combinación de un mayor número de suscriptores y un ingreso medio por usuario inferior al del año pasado muestra dos tendencias simultáneas en el negocio: el crecimiento de la base comercial y la reducción del ingreso promedio respecto a los niveles de 2025.

Por otra parte, la división de inteligencia artificial se convirtió en otro de los motores del crecimiento trimestral de SpaceX. Así, este negocio facturó 7.560 millones de dólares (6.739 millones de euros), un 830% más que en el tercer trimestre del ejercicio anterior. Esta cifra supone multiplicar casi por nueve los ingresos de esta actividad en un año. De hecho, según la información facilitada por la compañía, el avance responde a varios factores: la adquisición de Cursor, la activación de nuevos acuerdos de servicios en la nube y una mayor adopción de Grok entre clientes empresariales y consumidores.

Ahora bien, la empresa no atribuye todo el crecimiento a un único producto, sino a la combinación de adquisiciones, nuevos contratos y una mayor demanda de sus servicios. De hecho, el negocio espacial generó 1.767 millones de dólares (1.575 millones de euros), un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. Su crecimiento fue más moderado que el de las actividades de conectividad e inteligencia artificial.

Así las cosas, cabe destacar que el fuerte crecimiento de los ingresos se ha producido en paralelo a un incremento todavía mayor del gasto de capital, conocido como capex. SpaceX estimó unas inversiones de 19.593 millones de dólares (17.465 millones de euros) entre julio y septiembre, un 185% más que en el mismo trimestre de 2025. Así, en el acumulado de los nueve primeros meses del año, el gasto de capital ascendió a 48.069 millones de dólares (42.848 millones de euros), lo que representa un aumento del 247% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La evolución de estas inversiones refleja el volumen de recursos que la compañía está destinando a ampliar sus actividades. No obstante, el gasto de capital no equivale directamente a pérdidas contables, ya que incluye desembolsos destinados a activos e infraestructuras cuya contabilización puede distribuirse a lo largo del tiempo.

Cabe destacar que la diferencia entre el beneficio trimestral y las pérdidas acumuladas también pone de manifiesto la importancia de distinguir entre periodos de referencia. SpaceX obtuvo ganancias entre julio y septiembre, pero el resultado de enero a septiembre siguió siendo negativo.

Suben las acciones

La publicación de los resultados tuvo una reacción positiva en la negociación posterior al cierre del mercado. Las acciones de SpaceX habían terminado la sesión del martes con una caída del 0,11%, pero posteriormente subían cerca de un 5% en las operaciones conocidas como after hours.

Este movimiento se produjo después de conocerse las cuentas del tercer trimestre, con un crecimiento de los ingresos superior al registrado un año antes y un beneficio neto que contrasta con las pérdidas del mismo periodo de 2025. La evolución bursátil posterior al cierre refleja la reacción inicial de los inversores a los resultados comunicados por la compañía, aunque no permite anticipar por sí sola el comportamiento de las acciones en las siguientes sesiones.