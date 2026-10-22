Primark despide a una empleada que escondía ropa rebajada para comprarla ella misma

Primark ha despedido a una encargada que escondía en la sala de ventas prendas recién rebajadas para que no las compraran los clientes y comprarlas ella misma durante su descanso, al tiempo que también consentía que el personal de limpieza hiciera lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la procedencia del despido. La sentencia se puede leer aquí.

Esta trabajadora empezó a trabajar para Primark en mayo de 2016 en la tienda del Centro Comercial Parque Melilla. Su puesto era el de subencargada, y cobraba unos 38.000 euros brutos anuales con las pagas prorrateadas, alrededor de 2.720 euros netos al mes. Un dato importante es que, cuando alguien entra a trabajar en Primark, la compañía le entrega el Manual de Bienvenida, donde se prohíbe expresamente reservar artículos, tanto para empleados como para clientes. Esta norma resulta clave para el caso.

Escondía productos en oferta para comprarlos ella

El 2 de febrero de 2024, una jefa de equipo ve a la trabajadora rebuscar entre las sábanas y almohadas de una cama de exposición mientras dice que "siempre me quitan las cosas que guardo". El tribunal lo interpreta como un indicio de que tenía productos escondidos en la tienda. Cinco días después, la trabajadora entra a las 7:00 y sale a las 15:30. A las 10:02, la trabajadora ficha el inicio de su descanso. A las 10:07 hace una compra de empleado de 10 productos por 35,80 euros, registrada con su número personal de empleada y pagada por transferencia. A las 10:21 vuelve a fichar para retomar el trabajo.

Durante el día, el personal de limpieza (externo a Primark) guarda en los probadores artículos rebajados que debían estar a la venta, y asegura que la trabajadora les había dado permiso. Hacia las 17:30, dos jefas de equipo informan al responsable de personal de la tienda de lo ocurrido. Según ellas, la trabajadora, otras dependientas y el personal de limpieza se apartaban productos justo después de los "Furthers", que es como llama Primark a las rebajas adicionales de precio. Los escondían en rincones poco visibles de la tienda para comprarlos ellos en el descanso o al terminar la jornada.

La empresa prohíbe esa conducta en sus normas

Una dependienta confesó a una de las jefas que había escondido productos junto a la trabajadora y al personal de limpieza. Además, una de las jefas oyó a la trabajadora explicar a otra dependienta cómo esconder productos para comprarlos después. Al darse cuenta de que la estaban escuchando, le dijo a su compañera: "pero yo no te he dicho nada".

El 28 de febrero de 2024, la empresa le entrega la carta de despido con efectos ese mismo día y le imputa tres faltas:

Grave incumplimiento de sus obligaciones como Assistant Manager.

como Assistant Manager. Desobediencia y quebranto muy grave de la disciplina.

y quebranto muy grave de la disciplina. Deslealtad, abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual.

La Justicia avala el despido

Tras no alcanzarse ningún acuerdo en la conciliación previa, la trabajadora demanda a la empresa. El 29 de octubre de 2025, el Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla desestima la demanda y declara procedente el despido, ya que el juez da por probados los hechos con los testimonios de las dos jefas de equipo, los registros de fichajes y compras, y el manual interno. La trabajadora recurre entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el pasado 28 de septiembre confirmó el despido