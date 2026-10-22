PRIVEL impulsa la conexión global entre fabricantes y retailers en el mercado de la marca privada

La feria PRIVEL estará organizada por Ifema Madrid en alianza con Alimarket los próximos 4 y 5 de noviembre. PRIVEL volverá a ser una plataforma de negocio para estrategias entre fabricantes, marcas y retailers.

El encuentro profesional se reúne de nuevo como punto de conversación y contactos para minoristas o mayoristas, exportadores e importadores, agencias de ventas y consultorías, grandes superficies y almacenes.

Supone un establecimiento de productos exclusivos y dar a conocer a las empresas y entidades españolas en negocios de LATAM y otros negocios a nivel internacional. PRIVEL ya había tenido una edición y se ha consolidado como un congreso sobre la marca privada de referencia en España.

¿Cómo se distribuirá?

Han recalcado la distribución de los temas de negocio, conocimiento e innovación en tres grandes bloques a lo largo de las jornadas que contarán con más de 370 empresas entre alimenticias 60% y no alimenticias 40% divididas para encontrar las necesidades logísticas y empresariales acordes a cada negocio.

En la sección food se contará con todos los tipos de productos ofertados en el área de alimentación, mientras que en el área de non food se contará con todo tipo de productos: de higiene, de limpieza, de cuidado personal, textil, etc.

Sectores de food | Fuente: PRIVEL

El evento de la segunda edición de PRIVEL contará con ponencias en el marco del II Congreso de Marca Privada en las que se aborden los temas más actuales sobre las marcas privadas. Además, en el marco del Programa de Compradores Internacionales, participarán más de 50 grupos de distribución líderes procedentes de más de 30 mercados estratégicos de Europa, América y Asia, con el objetivo de favorecer el contacto comercial con las empresas españolas.

Participantes

Entre las empresas internacionales destacará la presencia de Carrefour, Lidl, Aldi, Eroski, Alcampo, DIA, Euromadi, Grupo IFA, Unide. En Europa, entre otros, compradores de Carrefour France, Sonae, Amazon, Brindisa, Dita Estfarm, Aurelia Trade, DIT–Distribuzione Italiana, ARD Discount–Ergon, Apulia Distribuzione o Sole365.

Por su parte, también se busca ampliar la mirada hacia el mercado de LATAM con compradores de grupos como Chedraui, H-E-B, Merco, Zorro Abarrotero, FEMSA (Oxxo) en México; Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional, y Supermercados Bravo en República Dominicana; Olímpica, Cencosud, Ísimo, Alkosto en Colombia; SMU, Cencosud, Tottus, Espol en Chile; Supermercados Peruanos, Cencosud, Tottus y Farmacias Peruanas en Perú; Grupo Muffato en Brasil; Farmatodo en Venezuela; Corporación Favorita, Corporación Rosado (Mi Comisariato y Tuti), TIA (Tiendas Industriales Asociadas) en Ecuador; Tienda Inglesa y TATA en Uruguay; Cencosud y La Anónima en Argentina; Grupo Vierci en Paraguay o Auto Mercado en Costa Rica; GTA (Grupo de Tiendas Asociadas) y Unisuper Latorre en Guatemala, entre otros, así como JCS TRADECOM Inc. y PriceSmart en EEUU, y presencia de Asia a través de Lotte.

Todas las empresas de retail que exponen—en total son 370 empresas fabricantes— se encuentran distribuidas a lo largo de 35 países y forman parte del Programa de Compradores Internacional.

Esta iniciativa propone un alcance mayor a nivel de las exportaciones y negocios internacionales para las marcas españolas poniendo las tendencias y estrategias como eje central y facilitando el contacto entre empresas en estos eventos.