Thiess (ACS) Australia Noticias Thiess amplía su presencia en Mongolia con dos contratos

Thiess, proveedor global de servicios mineros, se ha adjudicado dos contratos de cinco años en Mongolia, reforzando así su presencia en el país.

En el marco de ambos contratos, Thiess prestará servicios de minería subterránea en la mina Oyu Tolgoi, gestionada por Rio Tinto, y servicios de gestión de activos para Energy Resources en la mina Ukhaa Khudag.

Desde que inició sus operaciones en Mongolia en 2007, Thiess ha desarrollado una sólida capacidad local y ha aportado soluciones de minería y mantenimiento en diversos proyectos de todo el país.

Oyu Tolgoi Copper - Servicios de minería subterránea

En la mina Oyu Tolgoi, Thiess, junto a Khishig Arvin (TKAJV), prestará servicios de minería subterránea, incluidos desarrollos subterráneos, la instalación de soportes del terreno y la construcción de infraestructuras para la extracción por el método de hundimiento por bloques.

El proyecto respaldará el desarrollo continuado de una de las mayores operaciones de cobre y oro del mundo y se espera que genere más de 110 nuevos puestos de trabajo en los próximos meses. Está previsto que la plantilla aumente hasta cerca de 800 personas, lo que la convertirá en la mayor operación de minería subterránea de Thiess a escala mundial.

Esta adjudicación refuerza la presencia consolidada de Thiess en Oyu Tolgoi, donde opera desde 2016 a través de TKAJV.

Energy Resources - Servicios de gestión de activos de la planta de tratamiento de carbón (CHPP)

En virtud del acuerdo con Energy Resources, Thiess prestará servicios de gestión de activos de la planta de tratamiento de carbón (CHPP) en la mina Ukhaa Khudag.

El contrato incluye la gestión de activos, la gestión de la cadena de suministro, el apoyo técnico y los servicios de planificación para contribuir a unas operaciones eficientes y fiables.

Esta adjudicación amplía la relación de larga trayectoria de Thiess con Energy Resources y refleja un compromiso compartido con la seguridad, la excelencia operativa y la mejora continua.