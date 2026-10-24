De los patios de colegio al negocio de la inversión: las cartas de Pokémon se revalorizan un 379 % desde 2021

Las cartas de Pokémon se han convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado del coleccionismo. Lo que durante años fue un entretenimiento asociado a los videojuegos y a los intercambios entre aficionados ha dado paso a un negocio en el que determinados ejemplares alcanzan precios de cientos de miles de dólares. Su revalorización ha despertado el interés de compradores que ya no buscan únicamente completar una colección, sino obtener beneficios económicos.

Los datos de la plataforma especializada CardTrack reflejan la magnitud de este fenómeno. Su índice, elaborado a partir de una cesta de 58 cartas sin certificar, ponderadas por igual y con precios históricos de PriceCharting, acumulaba una revalorización del 379 % entre febrero de 2021 y julio de 2026. En otras palabras, el valor del indicador se había multiplicado por 4,79 durante ese periodo.

La evolución no ha sido constante. El mismo indicador registró una caída del 23 % entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, antes de iniciar una recuperación que se aceleró especialmente durante 2024 y 2025. Esta trayectoria refleja tanto el potencial de revalorización de determinados artículos como los riesgos de un mercado sometido a importantes oscilaciones de precios.

Un mercado que mueve millones

El encarecimiento también aparece reflejado en los registros de otras plataformas especializadas en el seguimiento de los precios de artículos coleccionables. Sin embargo, los indicadores utilizan metodologías diferentes y sus resultados no pueden extrapolarse al conjunto del mercado ni compararse directamente con la rentabilidad de las acciones de empresas cotizadas, como Nvidia, o con activos como el oro y el bitcoin.

Una de las claves de este negocio reside en el estado de conservación. Las cartas que reciben las máximas calificaciones de las empresas certificadoras pueden alcanzar precios muy superiores a los de ejemplares idénticos que presentan desperfectos.

Según CardTrack, en julio de 2026 las cartas con la calificación máxima PSA 10 tenían un precio mediano equivalente a 11,8 veces el de sus versiones sin certificar, dentro de una muestra de 2.434 cartas con un valor mínimo de 20 dólares antes de su certificación. En enero de 2021, esa relación era de 9,3 veces. La diferencia evidencia la importancia que los coleccionistas conceden a la conservación, aunque no significa que certificar cualquier carta garantice multiplicar su valor.

Pero no todas las categorías evolucionan de la misma manera. Según los datos de UltraBall, entre enero de 2022 y julio de 2026, su índice de las 100 cartas antiguas más valiosas registró una subida del 96,6 %, mientras que el correspondiente a las 100 cartas modernas más valiosas acumuló una caída del 19,3 %.

Esta disparidad pone de manifiesto que el mercado no ofrece una rentabilidad uniforme. La escasez, la antigüedad, la popularidad de determinados personajes y el estado de conservación condicionan el precio final de cada ejemplar.

Los riesgos de invertir en cartas de Pokémon

Sin embargo, la popularidad de las cartas de Pokémon como posible inversión también plantea riesgos. A diferencia de las acciones o de otros instrumentos financieros, su precio depende de un mercado de compradores relativamente especializado. A ello se añaden los gastos de conservación, autenticación y venta, así como la posibilidad de que la demanda disminuya.

Pese a estas limitaciones, los datos de las plataformas especializadas muestran cómo un producto concebido originalmente para el entretenimiento ha conseguido atraer a coleccionistas dispuestos a pagar cantidades extraordinarias por determinados ejemplares. Un fenómeno que ha situado a las cartas de Pokémon mucho más allá de las tiendas de juguetes.