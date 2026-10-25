Airbnb prohíbe a los anfitriones exigir a los huéspedes que frieguen o saquen la basura

Airbnb cambiará las condiciones que los anfitriones pueden imponer a sus huéspedes a partir del 20 de noviembre de 2026. La plataforma ha anunciado una nueva política sobre las normas de la casa que limitará las tareas que los propietarios pueden exigir antes de la salida, establecerá condiciones para los contratos de alojamiento y reforzará la visibilidad de las reglas en los anuncios.

La compañía permitirá a los anfitriones establecer normas sobre el número máximo de huéspedes que pueden pernoctar, las horas de silencio, los eventos, las mascotas, el tabaco, la fotografía comercial y el cierre de la vivienda al marcharse. Sin embargo, las peticiones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento deberán ajustarse a los criterios de razonabilidad que recoge la nueva política.

Límites a las exgencias de los propietarios

Uno de los cambios más relevantes afecta a las obligaciones que los anfitriones pueden imponer a los huéspedes durante la estancia o antes de abandonar el alojamiento. Así lo confirma la propia compañía, que distingue entre las peticiones razonables y las tareas que considera que corresponden al servicio de limpieza.

Así, los propietarios no podrán exigir a los huéspedes que laven y guarden los platos utilizados, aunque sí podrán pedirles que los dejen en el fregadero. Tampoco podrán obligarlos a retirar las sábanas de las camas ni a poner una lavadora, pero sí podrán solicitarles que recojan las toallas usadas.

La política también introduce límites en la gestión de los residuos. De este modo, los anfitriones no podrán exigir que los huéspedes saquen la basura fuera de la vivienda, aunque sí podrán pedirles que separen los residuos y el reciclaje y los depositen en los contenedores habilitados dentro del alojamiento. En cuanto al consumo energético, Airbnb señala que los propietarios no pueden pedir a los huéspedes que eviten utilizar servicios como el aire acondicionado. No obstante, sí podrán solicitarles que lo apaguen cuando abandonen la vivienda.

En este contexto, Airbnb ha reorganizado la configuración de las normas de la casa para que los anfitriones puedan establecerlas desde un mismo apartado del editor de anuncios, y las instrucciones de pago dejarán de aparecer en una pestaña separada.

El sistema incorpora siete categorías de reglas estándar. Los propietarios podrán fijar el número máximo de personas que pueden alojarse, establecer horarios de silencio y determinar si permiten celebrar eventos en la vivienda. También podrán indicar si admiten mascotas y, en caso afirmativo, cuántas; especificar si está permitido fumar, incluido el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo; y regular la realización de fotografías y grabaciones con fines comerciales.

Finalmente, la séptima categoría se refiere al cierre de la vivienda al finalizar la estancia. Los anfitriones podrán indicar si los huéspedes deben cerrar con llave al marcharse y añadir instrucciones sobre dónde dejar las llaves. Ahora bien, además de estas reglas, los propietarios podrán incorporar peticiones adicionales en el apartado específico de su anuncio. Airbnb recomienda revisar las condiciones actuales para adaptarlas a los nuevos criterios.

Otras restricciones

Lo cierto es que la nueva política no establece que todas las solicitudes deban ser idénticas para cualquier vivienda. Al respecto, Airbnb explica que valorará si una petición es razonable teniendo en cuenta el tipo de alojamiento, las características de la estancia y las circunstancias locales.

Así, la plataforma contempla que puedan existir excepciones justificadas. Por ejemplo, en zonas con presencia de osos, puede ser razonable pedir a los huéspedes que depositen los residuos en contenedores resistentes a los animales. En lugares afectados por restricciones de agua debido a la sequía, también puede justificarse una petición para limitar la duración de las duchas.

El objetivo de estos criterios es determinar qué exigencias pueden incluirse en las normas sin trasladar a los viajeros tareas que no les corresponden. Por ello, cuando Airbnb detecte solicitudes que incumplan la política, las señalará en el editor de anuncios para que el anfitrión pueda corregirlas. La empresa también enviará un correo electrónico con recomendaciones para solucionar el problema y permitirá presentar una apelación. Si el incumplimiento persiste, el anuncio podrá mostrar una advertencia a los usuarios. Entre los ejemplos que contempla la plataforma figura un aviso que indique que el alojamiento incluye solicitudes de limpieza.

Los cambios también afectan a los contratos que algunos anfitriones solicitan firmar antes de permitir el acceso al alojamiento. Concretamente, con la nueva política, Airbnb limitará esta posibilidad a determinados supuestos.

Precisamente, entre los motivos admitidos figuran las obligaciones legales, las normas de las comunidades de propietarios, los contratos de alquiler para estancias mensuales, los anuncios de Airbnb Luxe y la cobertura de determinados servicios opcionales, como el uso de carritos de golf. Además, cuando el anfitrión pueda exigir un contrato, deberá subirlo al apartado específico de contratos de la configuración del anuncio.

Con todo, la plataforma indica que los propietarios deben consultar previamente los requisitos aplicables. Asimismo, Airbnb también precisa que no se encarga de hacer cumplir esos contratos ni exige que los huéspedes los firmen. Por tanto, la posibilidad de incluir un documento contractual queda sujeta a los motivos que la política considera válidos.