Microsoft planea 60.000 salidas voluntarias para salvaguardar su rentabilidad

El gigante tecnológico Microsoft ha dado un paso de gran calado en la reorganización de sus recursos humanos al poner sobre la mesa un amplio programa de salidas voluntarias incentivadas dirigido a unos 60.000 trabajadores. Esta cifra representa aproximadamente la cuarta parte de la masa laboral que la compañía estadounidense mantiene distribuida en todo el planeta.

La medida fue comunicada formalmente a través de un mensaje interno firmado por la jefa de recursos humanos de la corporación, Amy Coleman. En dicha circular, recogida inicialmente por el diario financiero Business Insider y otros medios de información económica, la directiva argumentó que este plan responde a un "enfoque hacia el cambio" diseñado expresamente con el fin de dotar al grupo de mayor flexibilidad frente a los continuos desafíos del mercado.

La propuesta no llega de manera aislada, sino tras un ejercicio marcado por continuos ajustes de estructura en el sector tecnológico. A lo largo del presente año, la compañía con sede en Redmond ya había materializado otras dos rondas de adelgazamiento operativo basadas en despidos directos y fórmulas de jubilación anticipada. La actual ventana para acordar salidas pactadas permite canalizar la reducción de costes sin recurrir, al menos en esta fase, a esquemas de rescisión forzosa de contratos.

En los últimos meses, los gigantes de la industria han reevaluado sus inversiones y los sobredimensionamientos asumidos durante la etapa de expansión previa. La necesidad de liberar recursos de capital para concentrarlos en el despliegue de la inteligencia artificial y las infraestructuras de computación en la nube está impulsando a las empresas más capitalizadas a buscar una optimización de costes fijos en prácticamente todas sus divisiones.

El movimiento de la firma evidencia cómo las grandes cotizadas norteamericanas priorizan la agilidad de sus plantillas y la eficiencia en la asignación del gasto. Mientras se concretan las condiciones económicas que regularán estas bajas voluntarias, el mercado observa con detenimiento cómo la empresa busca salvaguardar sus elevados márgenes de rentabilidad mientras acomete una intensa transición organizativa.