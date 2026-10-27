Bankinter se cae: qué hacer si necesitas realizar una operación urgente

Bankinter continúa registrando problemas técnicos que dificultan el acceso de sus clientes a la banca online y a la aplicación móvil. La incidencia comenzó la noche del lunes 26 de octubre y, a primera hora de este martes, la entidad seguía trabajando para restablecer el servicio con normalidad.

El banco informó del problema a través de su cuenta oficial en X poco antes de las 23:00 horas del lunes. "Estamos experimentando problemas técnicos que están afectando al acceso a nuestra web y app. Lamentamos las molestias y os pedimos disculpas. Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Informaremos en cuanto vuelva a estar disponible", escribió.

A primera hora de este martes, Bankinter volvió a pronunciarse para comunicar que había localizado el origen de la incidencia. La entidad señaló: "Ya hemos identificado el problema y nuestro equipo está trabajando para resolverlo lo antes posible". El banco pidió a los usuarios que intentasen acceder de nuevo más tarde y volvió a disculparse por las molestias ocasionadas.

Entre los problemas comunicados figuran errores al iniciar sesión, fallos de carga y dificultades para acceder a los servicios digitales.

Buenos días. Sentimos las molestias. Ya hemos identificado el problema y nuestro equipo está trabajando para resolverlo lo antes posible. Inténtalo de nuevo un poco más tarde. Gracias por tu paciencia. — Bankinter (@Bankinter) October 27, 2026

Qué pueden hacer los clientes mientras dure la incidencia

La entidad ha recomendado recurrir a otras vías de atención para quienes necesiten realizar una operación urgente. En un aviso difundido este martes por la mañana, Bankinter indicó que los clientes pueden contactar con la banca telefónica o acudir a cualquiera de sus oficinas.

Debido a una incidencia técnica, la app y la web no están funcionando con normalidad. Estamos trabajando para solucionarla lo antes posible. Disculpa las molestias. Si necesitas realizar una operación urgente, puedes contactar con Banca Telefónica o acudir a cualquiera de… — Bankinter (@Bankinter) October 27, 2026

La recomendación permite disponer de alternativas mientras persisten los problemas de acceso a los canales digitales. El banco no ha comunicado una hora estimada para el restablecimiento completo del servicio.