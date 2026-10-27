Europastry abrirá en 2027 un centro logístico frigorífico en la Zona Franca de Barcelona

Europastry abrirá en 2027 un nuevo centro logístico frigorífico en la Zona Franca de Barcelona, ubicado en los antiguos terrenos de Nissan, que permitirá a la compañía reforzar la distribución internacional desde sus plantas de producción en Cataluña.

Las obras del futuro centro han sido visitadas este martes por la delegada territorial del Gobierno de Cataluña en Barcelona, Pilar Díaz, y el cuarto teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls. En la visita también han participado la directora de cadena de suministro del Grupo Europastry, Marta Minguell, y el consejero delegado de Goodman Continental Europe, Philippe Van der Beken.

La instalación, promovida por Goodman dentro de su Barcelona City Hub, contará con una superficie construida de 8.937 metros cuadrados y estará destinada principalmente al almacenamiento de productos congelados a 22 grados bajo cero. Será el primer edificio de nueva construcción que se levante en estos terrenos desde el inicio de su proceso de reindustrialización.

El centro estará situado cerca del Puerto de Barcelona, frente a Mercabarna y junto a los accesos a las vías B-10 y C-31. Según Europastry, esta ubicación permitirá mejorar la conexión entre su red productiva catalana y los mercados internacionales, así como hacer más eficientes sus operaciones logísticas y el servicio que presta a sus clientes.

Minguell ha señalado que la nueva instalación respaldará el crecimiento internacional de Europastry gracias a su localización estratégica y a un diseño adaptado específicamente a las necesidades de la compañía.

Por su parte, Van der Beken ha destacado que el proyecto refleja los resultados de la colaboración entre administraciones públicas, trabajadores y empresas para recuperar la actividad productiva en los antiguos terrenos de Nissan.

"Hoy estamos viendo los resultados de esta colaboración: actividad productiva, empleo y valor económico para el territorio", ha afirmado el directivo, quien ha añadido que Goodman continuará desarrollando el resto de los terrenos con el objetivo de apoyar el futuro productivo de Barcelona y Cataluña.

Proyecto

El proyecto combinará 7.403 metros cuadrados de almacenamiento de productos congelados con zonas de manipulación a temperatura controlada y 502 metros cuadrados de oficinas. Las cámaras frigoríficas usarán un sistema de recintos térmicamente independientes para mantener las condiciones de temperatura requeridas.

La cubierta incorporará, además, una instalación solar fotovoltaica de aproximadamente 1.000 kilovatios pico. La electricidad generada será consumida íntegramente por Europastry mediante un contrato de compraventa de energía con Goodman.

El Barcelona City Hub forma parte del proceso de reindustrialización de los antiguos terrenos de Nissan. Goodman se adjudicó los suelos en febrero de 2023 y ha comprometido una inversión de 123 millones de euros para desarrollar un complejo industrial multisectorial de 144.000 metros cuadrados, en el que también opera el fabricante de vehículos EBRO. Europastry, empresa familiar especializada en panadería congelada, está presente en más de 90 países y cuenta con más de 6.000 empleados, 26 plantas de producción y 30 oficinas comerciales.