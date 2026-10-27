Repsol amplía hasta el 30 de noviembre sus descuentos en carburantes

Repsol ha ampliado hasta el próximo 30 de noviembre su campaña de descuentos en carburantes para clientes particulares y profesionales. La compañía ha destinado 100 millones de euros desde el lanzamiento de la iniciativa en marzo. Los clientes particulares que utilicen Waylet para pagar en las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España podrán seguir acumulando descuentos de hasta 45 céntimos por litro.

El ahorro dependerá de las energías contratadas con la compañía y de las ventajas vinculadas a la nueva tarjeta Waylet.

Los profesionales del transporte y los autónomos también podrán beneficiarse de la ampliación de la campaña. Quienes utilicen la tarjeta Solred, tanto en formato físico como a través de Waylet, mantendrán un descuento automático de al menos 10 céntimos por litro en su factura.

En este caso, la compañía señala que no es necesario contratar servicios adicionales para acceder a la rebaja. Solred cuenta con más de 250.000 clientes y dos millones de tarjetas activas, según los datos facilitados por Repsol.

Waylet suma cerca de 11 millones de usuarios

La campaña forma parte de la oferta multienergética de Repsol, que permite acumular ventajas asociadas al consumo de combustibles, electricidad, calefacción, energía solar y servicios de movilidad eléctrica.

Waylet, por su parte, cuenta con cerca de 11 millones de usuarios. La aplicación permite pagar repostajes y compras en las tiendas de las estaciones de servicio, así como recargas de vehículos eléctricos, aparcamientos y parquímetros. También ofrece el pago de servicios de lavado y aspirado de vehículos y de compras por internet y en establecimientos físicos de marcas colaboradoras.