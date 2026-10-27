Revuelo en Alemania por la irrupción del CEO de Audi en un mitin de Trump

La intervención del consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, en un acto electoral de Donald Trump en Georgia ha sacudido a Alemania, donde su industria automovilística y en particular Volkswagen, la matriz de Audi, vive inmersa en una profunda crisis de la que culpan en parte a la política arancelaria estadounidense, aunque las causas son múltiples y muy profundas.

Döllner se encontraba en Estados Unidos junto al director de Producción de Audi, Gerd Walker, para avanzar en las negociaciones sobre la construcción de una planta de Audi en EEUU, un mercado que sigue siendo muy relevante para los vehículos de alta gama. A ambos se les pidió que presentaran sus planes públicamente junto a Trump.

Según Döllner, su irrupción en el mitin se justifica por el interés de la empresa y el avance de los contactos para la fábrica en Estados Unidos, un país de gran importancia estratégica y económica para Audi.

Sin embargo, tanto el anuncio de la nueva fábrica como su exhibición de complicidad con Trump coincide con un momento delicadísimo para la compañía y el sector en Alemania. Mientras avanzan los planes de la que sería la primera factoría de Audi en Estados Unidos, con una inversión de 4.200 millones de dólares (3.600 millones de euros) y la creación de 4.500 puestos de trabajo, la empresa lidia con sus planes de reestructuración en el país y el futuro de fábricas como la de Neckarsulm, donde la fabricación de A5 y A6 se detendrá en 2033 sin que Audi haya anunciado nuevos proyectos.

Las críticas se suceden entre los sindicatos, los trabajadores, la prensa y también políticos como el jefe del estado alemán de Baja Sajonia, Olaf Lies, y otros dirigentes del SPD. La presidenta del poderoso sindicato alemán IG Metall, Christiane Benner, y la del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, atacaron duramente a Döllner: "La forma en que Gernot Döllner se ha presentado a sí mismo y a Audi en EEUU resulta sumamente vergonzosa, políticamente inaceptable y es indigna tanto de la empresa como, sobre todo, de los trabajadores de Audi". "Döllner infringe de manera flagrante las propias normas de la empresa, que exigen expresamente mantener la neutralidad política de cara a las elecciones", señaló la presidenta de IG Metall en un comunicado.

"Desde hace meses, los representantes de los trabajadores exigen seguridad para las fábricas en Alemania y, al mismo tiempo, una estrategia clara para Norteamérica por parte de Volkswagen y Audi", apuntó Benner, que también señaló que la decisión definitiva sobre la construcción de una nueva fábrica en EEUU debe ser aprobada por el consejo de supervisión del grupo Volkswagen, al que pertenece la marca Audi.

Cavallo, mientras, atacó la presencia del alemán en el mitin: "Varios minutos repletos de racismo, sexismo, xenofobia, transfobia y desprecio por la democracia; y, de repente, uno de los máximos representantes de nuestro grupo sube al escenario y participa activamente en la campaña electoral".

El presidente de Baja Sajonia apuntó que aunque la decisión de construir una planta de Audi en EEUU podría ser "estratégicamente acertada", un acto de campaña "no era el lugar adecuado" para anunciar tal inversión. El secretario general del SPD en la región, Tim Klüssendorf, acusó a Döllner de estar recompensando las políticas arancelarias de Trump y habló de "escándalo". "En lugar de luchar por una industria automovilística alemana fuerte, prefiere seguir al presidente de Estados Unidos. Esto debe tener consecuencias dentro del Grupo VW", dijo. Mientras, el líder de Die Linke, Luigi Pantisano, reclamó su dimisión.