BMW ofrece hasta 650.000 euros por despido voluntario a sus trabajadores y su web colapsa

La debilidad de la economía europea se está mostrando en distintos aspectos que, en última instancia, han motivado también el estallido de disturbios y violencia al que asistimos en distintas ciudades. En el caso de Francia, el problema fundamental reside en el desfase de sus cuentas públicas, por lo que se hace necesario un ajuste para controlar el gasto.

Sin embargo, en casos como el de Alemania el problema lo encontramos en el impacto que han tenido sobre la industria y el sector productivo las erráticas políticas climáticas impulsadas por las autoridades europeas. De este modo, dada la pérdida de competitividad de la economía alemana en sectores fundamentales como el automovilístico, se explican los planes de ajuste puestos en marcha por compañías como Volkswagen o BMW.

BMW reduce su plantilla

En Libertad Digital hemos informado de cómo BMW anunció recientemente un programa de reducción de plantilla que implicaría la reducción de unos 8.000 empleados en todo el mundo mediante indemnizaciones por bajas voluntarias. De este modo, la compañía preveía extender el plan entre octubre de 2026 y 2027 con el fin de simplificar la estructura del grupo y mejorar su competitividad.

Así las cosas, este programa estaría dirigido a trabajadores de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas. En este sentido, la empresa también tiene proyectada la reducción del número de puestos directivos como parte de esta reorganización.

De esta forma, la compañía ya ha comenzado a poner en marcha este plan de reducción de plantillas que, fundamentalmente, consistirá en un programa de bajas voluntarias. Así, según detalla AutoBild, la compañía alemana ha ofrecido indemnizaciones que, en determinados casos, superan los 650.000 euros. En este sentido, según este mismo medio, la empresa ha enviado correos electrónicos a decenas de miles de empleados con un enlace al portal interno en el que pueden consultar las condiciones económicas de su posible salida.

Sin embargo, resulta especialmente curioso que, en este contexto, el elevado interés por las ofertas ha provocado problemas técnicos en el portal interno poco después de su lanzamiento. Así lo confirmó también el diario económico Handelsblatt, que destacaba cómo el pasado jueves 8 de octubre "los empleados recibieron un correo electrónico del departamento de Recursos Humanos anunciando el inicio del programa de indemnizaciones por despido, lo que provocó la rápida saturación del portal donde se ofrecían las ofertas". Por tanto, según explica AutoBild, la empresa deberá gestionar ahora las solicitudes recibidas y determinar qué empleados podrán acogerse finalmente al programa.

Ahora bien, la empresa también permite distintas fórmulas para recibir el dinero. Y es que los empleados que acepten el acuerdo podrán optar por un pago único o por el cobro en varios plazos. Además, tendrán la posibilidad de destinar una parte de la compensación a su plan de jubilación, a una póliza de seguros o combinar varias de estas alternativas.

Del mismo modo, la propuesta incluye dos fechas de salida. En consecuencia, los trabajadores que abandonen la compañía antes del 31 de marzo de 2027 podrán recibir una bonificación adicional denominada Turbo Bonus, cuya cuantía no se ha hecho pública. Por su parte, quienes opten por marcharse antes del 31 de octubre de 2027 también podrán acogerse al programa, aunque no tendrán derecho a ese incentivo adicional.

Otros incentivos

Cabe destacar que el programa también contempla opciones para determinados empleados de mayor edad. De esta forma, los trabajadores que cumplan 55 años antes del 31 de octubre de 2027 podrían acceder al programa de jubilación de BMW, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

Concretamente, entre las ventajas asociadas a estos programas figuran descuentos para empleados en la compra de vehículos nuevos y usados de la marca. Algunos directivos también podrían tener la posibilidad de adquirir el coche de empresa que utilizan actualmente. Estas condiciones se suman a las compensaciones económicas previstas para quienes decidan abandonar la compañía. La combinación de indemnizaciones elevadas, opciones de cobro flexibles y posibles beneficios vinculados a la jubilación explica el interés que ha generado la iniciativa entre la plantilla.