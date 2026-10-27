Zambon, el laboratorio farmacéutico que comercializa Espidifen, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) en España que pone en cuestión el futuro de parte de su plantilla. El expediente afecta al centro de trabajo de la compañía y a sus delegaciones comerciales, según ha informado CCOO de Industria, que reclama a la dirección que busque alternativas para evitar los despidos.

Por el momento, el comunicado sindical no precisa cuántos trabajadores podrían verse afectados ni detalla las condiciones del expediente. La negociación entre la empresa y la representación de los trabajadores continúa abierta, mientras los sindicatos preparan movilizaciones para intentar frenar las salidas.

El expediente presentado por Zambon afecta tanto a la plantilla de su centro de trabajo como a los empleados de sus delegaciones comerciales, según la información difundida por CCOO de Industria. De este modo, la medida abre una negociación sobre el futuro de los puestos de trabajo incluidos en el proceso.

Sin embargo, la nota sindical no concreta el número de despidos previstos, los departamentos afectados ni el calendario de aplicación de las posibles salidas. Tampoco detalla los motivos económicos u organizativos que han llevado a la empresa a presentar el ERE. Estos datos resultan relevantes para conocer el alcance de la reestructuración y sus consecuencias sobre la actividad de la compañía en España.

Rechazo de los sindicatos

Con todo, CCOO de Industria ha mostrado su rechazo a la propuesta de la dirección y reclama que se estudien alternativas antes de ejecutar los despidos. Concretamente, el sindicato considera que la reducción de plantilla no debe ser la primera opción y pide a la compañía que explore todas las posibilidades para mantener los puestos de trabajo.

Entre las medidas que plantea figura la recolocación interna de los trabajadores afectados, con el objetivo de evitar las salidas mediante otras fórmulas dentro de la empresa. La organización sindical también reclama que la negociación tenga en cuenta la continuidad de las plantillas y la situación de los empleados afectados. Del mismo modo, en caso de que no sea posible evitar todas las bajas, CCOO reclama que las condiciones acordadas incluyan las máximas indemnizaciones posibles y que se dé prioridad a las salidas voluntarias.

Así las cosas, la organización ha anunciado que las movilizaciones comenzarán en los próximos días frente a la sede de Zambon y ha detallado que las protestas se desarrollarán de forma paralela a la mesa de negociación con la dirección de la compañía. De este modo, CCOO pretende presionar a la empresa para que retire los despidos y busque alternativas que permitan mantener los puestos de trabajo.