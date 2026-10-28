Iberia aumenta un 20% sus vuelos con Andalucía y limita los precios tras el accidente de Urda

Iberia ha aumentado un 20% la capacidad de sus vuelos con Andalucía durante este miércoles para atender el incremento de la demanda tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Así lo ha trasladado la compañía en un comunicado en el que detalla que ha incorporado 520 plazas adicionales en las conexiones entre Madrid y Málaga y entre Madrid y Sevilla, y ha limitado los precios de sus billetes hasta el domingo 8 de noviembre para facilitar los desplazamientos.

La aerolínea también ha programado dos vuelos extraordinarios entre Madrid y Málaga para esta tarde-noche y trabaja en ampliar la capacidad durante los próximos días. Además, ha habilitado medidas de flexibilidad para los pasajeros cuyos viajes se hayan visto alterados por el accidente.

Iberia añade 520 plazas

El refuerzo de la oferta supone un incremento del 20% en la capacidad de los vuelos de Iberia con Andalucía durante la jornada. De las 520 plazas adicionales, 362 corresponden a la ruta entre Madrid y Málaga, mientras que las 158 restantes se incorporan a las conexiones entre Madrid y Sevilla.

Para aumentar el número de asientos disponibles, la compañía ha cambiado el tipo de avión asignado a varios vuelos. En concreto, las conexiones Madrid-Málaga-Madrid IB507/508 y Madrid-Sevilla-Madrid IB611/612 pasan a operar con aviones Airbus A321.

Esta modificación permite a Iberia ofrecer más plazas en los vuelos afectados sin limitarse a la programación habitual. La compañía, además, trabaja en nuevas medidas para incrementar la capacidad de sus conexiones con Andalucía en los próximos días, en función de las necesidades de desplazamiento.

El refuerzo responde al aumento de la demanda registrado tras el accidente ferroviario de Urda, que ha alterado los desplazamientos de viajeros y ha llevado a la aerolínea a ampliar su oferta.

Del mismo modo, Iberia también ha anunciado dos vuelos extraordinarios para reforzar la conexión entre Madrid y Málaga durante la tarde y la noche de este miércoles. El primero, con número IB049, cubrirá la ruta Madrid-Málaga y tiene prevista su salida a las 20:00 horas. El segundo, el vuelo IB048, realizará el trayecto de regreso desde Málaga a Madrid a las 22:00 horas.

Con estas dos operaciones, la compañía busca ofrecer más alternativas a los viajeros que necesitan desplazarse entre ambas ciudades tras el accidente ferroviario. Los vuelos adicionales se suman al aumento de capacidad conseguido mediante la utilización de aviones de mayor tamaño en determinadas conexiones. Iberia también ha señalado que está trabajando para ampliar la oferta durante los próximos días.

Fija precios máximos

En este contexto, la compañía ha establecido un límite a los precios de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre. La medida fija un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista y de 149 euros por trayecto en clase Business. El límite se aplica a las conexiones entre Madrid y los destinos andaluces incluidos en la medida, con el objetivo de contener el coste de los desplazamientos durante los próximos días.

La decisión se suma al incremento de plazas y a la programación de los vuelos extraordinarios. De esta forma, Iberia combina el refuerzo de la oferta con un límite de precios para los billetes de sus rutas entre la capital y Andalucía. La compañía mantendrá esta limitación hasta la fecha anunciada, el domingo 8 de noviembre, según el comunicado difundido. La medida afecta a los vuelos entre Madrid y Andalucía y establece importes máximos distintos en función de la clase elegida por el pasajero.

Con todo, Iberia también ha activado medidas de flexibilidad para los pasajeros que tenían previsto volar y han visto alterados sus planes por el accidente ferroviario. Tal y como detalla el comunicado, los viajeros pueden gestionar los cambios de sus billetes a través del teléfono de atención habilitado por la compañía: 900 111 500.

Esta medida complementa el aumento de capacidad y el límite de precios anunciado por la aerolínea. El objetivo es facilitar alternativas a quienes necesiten modificar sus desplazamientos debido a las consecuencias del accidente. La compañía mantiene así varias actuaciones para responder al incremento de la demanda: más asientos en las rutas con Andalucía, dos vuelos adicionales entre Madrid y Málaga, un límite a las tarifas y flexibilidad para los pasajeros afectados.