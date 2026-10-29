Grupo BC cambia de marca y se convierte en BC Technologies

Grupo BC ha anunciado el cambio de marca del grupo a BC Technologies, una nueva identidad que, según señaló, refleja la evolución que la compañía ha llevado a cabo en los últimos años hasta consolidarse como un procesador tecnológico y proveedor de software líder, impulsado por inteligencia artificial. Sus soluciones cubren todo el ciclo de vida de las hipotecas y el crédito, dando soporte a procesos críticos de entidades financieras de la Península Ibérica y Latinoamérica.

A lo largo de las últimas décadas, BC Technologies ha desarrollado una plataforma tecnológica propia que se ha convertido en el sistema operativo para los mercados hipotecario y de crédito, con más de 50.000 clientes y colaboradores en cerca de 500.000 operaciones anuales. Un ejemplo es SDoc, la infraestructura tecnológica del grupo que permite a bancos, notarías y registros gestionar sus procesos en un único entorno coordinado. Tras varios años de inversión por parte de BC Technologies, esta solución se está consolidando como el sistema de registro del sector, con una adopción que crece rápidamente entre las principales entidades financieras.

La plataforma de BC Technologies combina un profundo conocimiento especializado del sector financiero, caracterizado por un elevado volumen de procesos y datos, con un conocimiento íntimo de flujos de trabajo complejos y marcos regulatorios, adquirido a lo largo de décadas de relación con sus clientes. Las capacidades de inteligencia artificial basadas en agentes autónomos se integran cada vez más en la plataforma, lo que permite mejorar de forma continua tanto la automatización como la precisión, la eficiencia, el cumplimiento normativo y la seguridad que demandan sus clientes.

El grupo también incluye dos compañías de alto crecimiento: iAhorro, plataforma líder de intermediación hipotecaria digital en España, y Liquitty, proveedor líder de soluciones tecnológicas para el procesamiento de créditos en Colombia. El cambio de marca refleja una transformación que se lleva desarrollando durante varios años, impulsada por Benjamin Ruiz-Larrea, consejero delegado del grupo desde 2025, quien asumió el cargo para continuar desarrollando la sólida base establecida por Xavier Costa, que continúa ahora como miembro del Consejo de Administración. "Somos el sistema operativo de nuestros clientes del sector financiero y les ofrecemos una rapidez, precisión, fiabilidad, seguridad y certeza regulatoria inigualables en sus procesos más críticos.

La marca BC Technologies refleja la transformación de nuestro modelo de negocio y la oportunidad que vemos de ofrecer soluciones con la tecnología como eje central, en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando los servicios financieros", ha señalado Benjamin Ruiz-Larrea, consejero delegado de BC Technologies. "BC Technologies es un excelente ejemplo de cómo una compañía líder en su categoría ha conseguido evolucionar su modelo de negocio hacia una plataforma centrada en la tecnología.

Nos ilusiona seguir apoyando a Benjamin y a su equipo mientras continúan ampliando su oferta tecnológica y acelerando la adopción de inteligencia artificial, para ofrecer mejores resultados a clientes de primer nivel", ha afirmado Christian Lucas, socio director de Silver Lake y presidente del Consejo de Administración de BC Technologies.