El CEU conmocionado tras el accidente de Urda: el director de colegios desaparecido y el director general herido

El pasado miércoles 28 de octubre se conocía el terrible siniestro sucedido a primera hora entre dos trenes dirección Madrid-Andalucía a la altura de Urda, Toledo. El suceso deja por el momento al menos 69 fallecidos y decenas de heridos en los hospitales de Toledo. Entre estos afectados, cada persona con una historia detrás, a la que se suman cargos de instituciones o excargos como Fátima Ibáñez, exministra de Trabajo.

El director de los colegios del CEU San Pablo en Sanchinarro, Carlos Ortiz Sanchidrián, se encuentra entre los desaparecidos tras el accidente. Además, el director general del CEU, Javier Tello, que viajaba con él rumbo a una reunión con directivos en un colegio del CEU en Sevilla, fue encontrado herido pero con vida.

La comunidad del CEU ha mostrado su conmoción y angustia ante el paradero desconocido de Carlos y muestra su apoyo a las familias de los afectados tras el accidente y de aquellos de los que aún no se tienen noticias sobre su paradero.

Padres de alumnos del CEU han mostrado su consuelo también en redes sociales rezando por que todas las víctimas y familiares tengan pronto novedades sobre los desaparecidos. La Guardia Civil ha recordado además que ha puesto un dispositivo de identificación en marcha a través de muestras de ADN de familiares ante la falta de una cifra exacta de desaparecidos.