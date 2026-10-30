Ryanair anuncia dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid desde 49,99 euros tras el accidente ferroviario de Toledo

La aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado la puesta en marcha de dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid, con tarifas a partir de 49,99 euros, para ofrecer una alternativa de transporte a los viajeros afectados por las interrupciones del servicio ferroviario tras el trágico accidente ocurrido en Toledo.

La compañía ha comunicado esta decisión a través de su cuenta en la red social X, donde ha precisado que las conexiones estarán disponibles desde el 14 de noviembre hasta el 10 de enero. La medida pretende facilitar los desplazamientos entre ambas ciudades ante las interrupciones del servicio ferroviario.

En su comunicado, Ryanair ha comenzado trasladando sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del siniestro. "Ryanair expresa sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo", ha señalado la compañía.

Asimismo, ha añadido que sus "pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias".

Vuelos desde 49,99 euros

La aerolínea ha explicado que la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer alternativas de movilidad a los pasajeros que se han visto perjudicados por las interrupciones ferroviarias.

"Para apoyar a los viajeros españoles afectados por estas interrupciones en el servicio ferroviario, Ryanair ofrecerá dos vuelos diarios entre Málaga y Madrid, con tarifas a partir de 49,99 euros, desde el 14 de noviembre hasta el 10 de enero", recoge el comunicado.

Ryanair ha señalado que estas conexiones buscan contribuir a que las familias, las comunidades y las empresas permanezcan conectadas.

"Al ofrecer estas conexiones a bajo coste, tan necesarias en este momento, esperamos contribuir, en la medida de lo posible, a que las familias, las comunidades y las empresas permanezcan conectadas", ha concluido Ryanair.

La oferta anunciada por la aerolínea proporcionará una alternativa de transporte aéreo entre Málaga y Madrid durante el periodo indicado. No obstante, la compañía no ha detallado en la publicación de X los horarios de los vuelos ni las condiciones específicas de las tarifas anunciadas.