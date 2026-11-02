Santander abona 1.850 millones de euros en dividendo en efectivo a sus accionistas

Banco Santander abonará este lunes, 2 de noviembre, un dividendo a cuenta en efectivo de 0,127 euros por acción con cargo a los resultados de 2026. Esta retribución supone un desembolso total de aproximadamente 1.850 millones de euros para la entidad y representa un incremento del 10% respecto al importe distribuido el año pasado en este mismo periodo.

El desembolso en efectivo equivale aproximadamente al 16,5% del beneficio neto acumulado por la entidad hasta septiembre, que ascendió a 11.170 millones de euros, y se complementa con el programa de recompra de acciones por valor de 1.825 millones de euros que la entidad concluyó el pasado 28 de octubre.

En conjunto, la remuneración al accionista a cuenta de los resultados del primer semestre alcanzará los 3.700 millones de euros, repartidos a partes iguales entre el dividendo en efectivo de este lunes y la amortización de títulos en el mercado.

Calendario de ejecución

El calendario fijado para este abono determinó que el pasado 28 de octubre fuera el último día en que las acciones del banco cotizaron con derecho a percibir esta retribución. Desde el 29 de octubre los títulos cotizan ex-dividend, habiéndose fijado la fecha de registro (record date) el 30 de octubre.

El banco ha recordado que su política ordinaria actual establece como objetivo distribuir alrededor del 50% del beneficio ordinario del grupo, repartido en proporción similar entre dividendos en efectivo y recompras de acciones.

Con el programa de recompra recién cerrado, sumado a aquellas con cargo a 2025 y las distribuciones vinculadas a la venta de Santander Polonia, la entidad habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir al menos 10.000 millones de euros mediante recompra de acciones entre 2025 y 2026.

La presidenta de la entidad, Ana Botín, destacó en su anuncio que este incremento en el pago por acción "supone el quinto año consecutivo de crecimiento de doble dígito, acumulando un incremento del 162% en el dividendo a cuenta por acción desde 2021".

De cara al periodo 2026-2028, el consejo de administración tiene la intención de mantener una tasa de distribución (payout) equivalente al 50% del beneficio del grupo. No obstante, a partir de los resultados de 2027, la estructura variará para elevar la proporción abonada en metálico: aproximadamente un 35% del beneficio se destinará a dividendos en efectivo y alrededor de un 15% a recompra de acciones.

En paralelo, el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, dejó en el aire futuras retribuciones extra al accionista en los próximos ejercicios una vez completado el plan de retribución de 10.000 millones de euros.

De este modo, Grisi supeditó durante la rueda de prensa posterior a la presentación de las cuentas del tercer trimestre de 2026 la estructura de ese pago adicional a las oportunidades de crecimiento rentable que presente el negocio en cada momento, priorizando la inversión orgánica sobre la retribución directa si esta ofrece un mayor retorno.

"En el tema de dividendos, la jerarquía de capital es clara: primero lo invertimos orgánicamente. Si soy capaz de utilizar ese capital para darle mucho mejor rendimiento a mis accionistas, lo haré de esa manera", argumentó el ejecutivo.

De este modo, recordó el umbral a partir del cual el excedente revertirá de forma directa a los inversores. "Todo el excedente que tengamos por encima de lo fijado –entre el 12% y el 13% de capital CET1– lo regresaremos a los accionistas, y ya decidiremos en su momento si lo hacemos mediante recompras de acciones o a través de dividendos", remachó.

Al mismo tiempo, el directivo valoró el esfuerzo de absorción realizado en los últimos meses: "Hay que tener en cuenta que en este año hemos pagado Webster y TSB y eso nos disminuyó el capital". La ratio se ubicó a cierre del tercer trimestre en el 12,7% en su variante phased in, lo que supone una caída de cuatro puntos básicos frente a doce meses atrás y de 1,3 puntos porcentuales desde el mes de junio (14%).