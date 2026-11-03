Penas de cárcel por comprar gangas: el riesgo de los artículos saqueados en Barcelona

Comprar barato puede salir caro. Los productos sustraídos en saqueos y robos pueden acabar en el mercado de segunda mano y llegar a compradores que buscan una ganga sin preguntarse de dónde procede la mercancía. Pero adquirir un objeto robado no es una cuestión menor: dependiendo de lo que sepa el comprador y de las circunstancias de la operación, puede tener consecuencias penales.

La pregunta cobra actualidad tras los disturbios del fin de semana en Barcelona, con comercios saqueados y numerosos detenidos. En la edición del 26 de octubre de 2026 de El Día en 15 Minutos, de esRadio, Sandra León aludió a «cientos de artículos ahora mismo intentando ser vendidos en Wallapop».

El programa no atribuyó esa información a la Policía ni a la plataforma, y Libertad Digital no ha podido confirmarla. La advertencia, sin embargo, pone sobre la mesa una cuestión relevante: ¿qué responsabilidad tiene quien compra por internet un artículo que resulta ser robado?

https://www.libertaddigital.com/cataluna/2026-10-25/un-vecino-de-el-raval-relata-lo-que-vio-en-los-saqueos-todos-eran-marroquies-parecian-los-reyes-magos-7481581

Saqueos, detenidos y mercancía que puede acabar a la venta

En su repaso de los altercados, Sandra León ofreció un balance de 15 policías heridos, varios de ellos de gravedad, 23 negocios completamente saqueados y 130 detenidos, de los cuales 76 serían menores.

La periodista también se refirió a la captación de adolescentes. Según explicó, las Fuerzas de Seguridad están alertando de que determinadas redes sociales se utilizan para captar a chavales de 14, 13 e incluso 12 años.

En el ámbito judicial, León señaló que la Fiscalía había solicitado el internamiento de seis menores, además de una veintena de medidas de alejamiento de un kilómetro respecto de manifestaciones.

El programa emitió asimismo unas declaraciones del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en Televisión Española. «Vamos a buscar a los responsables directos y también a los padres, a los progenitores de los menores que han sido detenidos porque no va a haber impunidad», afirmó. Collboni añadió que el Ayuntamiento reclamaría la recuperación patrimonial y las indemnizaciones y que podría personarse en el ámbito penal si así lo determinaba el juez.

La eventual reventa de objetos sustraídos añade otra dimensión a los saqueos: la posibilidad de que los productos desaparecidos de los comercios reaparezcan en canales de compraventa entre particulares. Que esto suceda en un caso concreto, no obstante, debe acreditarse y no puede darse por hecho a partir de la mera existencia de anuncios sospechosos.

Qué dice el Código Penal sobre comprar objetos robados

El artículo 298 del Código Penal regula el delito de receptación. Esta figura puede aplicarse a quien, con ánimo de lucro y sabiendo que se ha cometido un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, adquiere, recibe u oculta sus efectos, o ayuda a sus responsables a aprovecharse de ellos, siempre que no haya participado como autor o cómplice en el delito previo.

La pena general prevista es de seis meses a dos años de prisión. El Código contempla supuestos agravados que pueden elevarla, entre otros casos, cuando los objetos tienen especial valor artístico, histórico, cultural o científico, son bienes de primera necesidad o concurren circunstancias de especial gravedad.

La distinción fundamental es que comprar un objeto que resulta ser robado no convierte automáticamente al comprador en autor de un delito. Para apreciar receptación deben concurrir los requisitos legales, incluido el conocimiento de la procedencia delictiva y el ánimo de lucro. La valoración depende de las circunstancias y de las pruebas disponibles.

No es lo mismo adquirir de buena fe un artículo sin conocer su origen que comprarlo a un precio anormalmente bajo, con indicios claros de que procede de un robo y con la intención de obtener un beneficio. El precio, por sí solo, tampoco demuestra que exista delito.

La receptación debe distinguirse del encubrimiento, regulado en los artículos 451 y siguientes del Código Penal, que responde a otros requisitos y conductas. La calificación jurídica dependerá de lo que haya sucedido realmente.

Wallapop: señales que deberían hacer desconfiar

El mercado de segunda mano permite encontrar productos en buen estado a precios competitivos. Pero la búsqueda de una ganga no debería llevar a ignorar señales evidentes de una procedencia dudosa.

Un precio muy inferior al habitual, la negativa del vendedor a explicar de dónde procede el artículo, los números de serie borrados o manipulados y la publicación de numerosos productos similares por una cuenta que se presenta como particular son motivos para extremar las precauciones.

La falta de factura o de embalaje original no demuestra por sí sola que un artículo sea robado. Sí puede justificar preguntas adicionales cuando se combina con otras circunstancias sospechosas. En teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, comprobar el número de serie o el IMEI cuando corresponda también puede ayudar a identificar el producto.

La propia plataforma prohíbe la comercialización de artículos robados en su política de anuncios prohibidos y permite denunciar productos, usuarios o bloquear cuentas.

Qué hacer si el objeto comprado resulta ser robado

Si un comprador descubre que el artículo podría proceder de un robo, debe conservar el anuncio, las conversaciones, los justificantes de pago y cualquier dato que permita identificar al vendedor y al producto. No conviene borrar mensajes ni intentar revender el artículo para recuperar el dinero.

El siguiente paso es comunicar los hechos a la Policía o a los Mossos d'Esquadra, según corresponda, y aportar las pruebas disponibles. La Policía Nacional ofrece información sobre cómo presentar una denuncia. También es posible denunciar contenido ilegal en Wallapop.

Si las autoridades identifican el producto como robado, su legítimo propietario puede reclamar su recuperación. Haber pagado por él no garantiza que el comprador pueda conservarlo ni recuperar automáticamente el dinero: las opciones dependerán de las circunstancias y de las vías legales disponibles. Si existe una investigación, conviene solicitar asesoramiento jurídico.

La conclusión para quien compra en plataformas de segunda mano es sencilla: un precio atractivo no justifica ignorar las señales de alarma. Comprobar la procedencia del artículo, conservar las pruebas de la transacción y desconfiar de las ofertas inexplicables puede evitar que una supuesta ganga termine en un problema legal.