easyJet ofrecerá wifi a bordo a partir del primer semestre de 2027 gracias a su alianza con Starlink

easyJet ha anunciado que ofrecerá wifi a bordo por primera vez, llevando la conexión a Internet de alta velocidad de Starlink a los pasajeros de toda su flota. Starlink, el wifi más rápido del sector aéreo, se incorporará a partir del primer semestre de 2027 a la flota de aviones A320, A320neo y A321neo de la aerolínea, y se prevé que el despliegue esté completado a principios de 2028.

La compañía informó de que la implantación de este servicio transformará la experiencia a bordo, ya que permitirá a los pasajeros ver contenidos en streaming, jugar a videojuegos y navegar por internet desde sus propios dispositivos, igual que lo harían en tierra, gracias a la conexión rápida y fiable que ofrece y gestiona Starlink.

La inversión de easyJet en conectividad a bordo supone un paso importante para seguir mejorando la experiencia de los 100 millones de pasajeros que ya eligen volar con la aerolínea cada año. Se enmarca en su apuesta por hacer que viajar sea fácil y asequible, ofreciendo más opciones y una buena relación calidad-precio para todos. Con esta iniciativa, easyJet también busca atraer a más pasajeros, tanto de negocios como de ocio, al ofrecer más servicios que responden a sus necesidades a la hora de volar.

Los pasajeros que quieran mantenerse informados durante el viaje también podrán acceder a información útil mientras estén en el aire, desde consultar el estado de su vuelo en la aplicación o la web de easyJet hasta buscar información sobre su destino, como el tiempo, el transporte o la oferta turística. Esta tecnología también abre la posibilidad de pedir productos del menú de a bordo cómodamente desde sus asientos.

Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, ha declarado que están "orgullosos de llevar Starlink a bordo de easyJet y transformar la forma en que sus pasajeros se mantienen conectados durante sus viajes. Una conexión rápida y fiable desde el despegue hasta el aterrizaje permite trabajar, ver contenidos en streaming o mantenerse en contacto sin interrupciones".