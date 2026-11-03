Nvidia limita el acceso de China a sus chips y endurece las condiciones a sus socios internacionales

Nvidia ha impuesto nuevas restricciones a sus socios de centros de datos en todo el mundo para limitar el acceso de las empresas chinas a su capacidad de computación avanzada. La compañía estadounidense exige ahora que sus clientes de servicios en la nube destinen al menos el 51% de su negocio a empresas no chinas, una condición que reduce las posibilidades de que Pekín acceda a sus chips mediante contratos de alquiler en el extranjero.

La medida, adelantada por el diario británico Financial Times, supone un nuevo paso en la estrategia de control de Nvidia sobre la distribución de sus procesadores de inteligencia artificial. Hasta ahora, sus socios de computación en la nube no estaban sujetos a una limitación de este tipo.

Según cinco personas conocedoras de la decisión citadas por el periódico, Nvidia ha comunicado las nuevas condiciones verbalmente durante los últimos meses. La aplicación corresponde a los equipos comerciales y regionales de la compañía, sin que las instrucciones se hayan recogido en documentos oficiales.

Condiciones más duras para sus socios internacionales

La nueva exigencia establece que los proveedores de servicios de computación en la nube deben garantizar que al menos el 51% de sus servicios se destinen a clientes de fuera de China. El requisito afecta a los socios de Nvidia en todo el mundo, no únicamente a los centros de datos situados en Asia. Sin embargo, las condiciones no tienen carácter retroactivo: las restricciones se aplican a los nuevos contratos y dejan fuera los acuerdos de arrendamiento que ya estaban vigentes.

La decisión introduce dificultades adicionales para los operadores de centros de datos que trabajan con clientes internacionales. Así, algunas compañías del sector tienen problemas para encontrar suficientes empresas no chinas que contraten su capacidad informática.

En este sentido, un grupo empresarial con sede en Singapur, citado por el Financial Times, ha expresado que consideran que cumplir estas condiciones puede resultar complicado por la dificultad de captar clientes fuera de Estados Unidos. Además, advierte de que una aplicación estricta de las nuevas normas perjudicaría al negocio.

Lo cierto es que este movimiento de Nvidia se produce en un momento en el que Estados Unidos intenta limitar las posibilidades de China de acceder a procesadores avanzados de inteligencia artificial. De este modo, tal y como explica este mismo medio, las restricciones estadounidenses no se centran únicamente en la venta directa de chips. También buscan impedir que las empresas chinas puedan utilizarlos mediante intermediarios o contratos de computación en la nube suscritos con proveedores extranjeros.

Esta vía se había convertido en una alternativa para los grupos tecnológicos chinos, que recurrían a centros de datos situados fuera de sus fronteras para acceder a potencia informática avanzada. Entre sus aplicaciones se encuentra el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Por ello, la nueva política de Nvidia pretende dificultar también este mecanismo: al exigir que la mayoría de los servicios de sus socios se destinen a clientes no chinos, la compañía reduce el margen para que los centros de datos extranjeros proporcionen capacidad de computación a empresas de Pekín.

Al respecto, este mismo medio detalla cómo, según dos personas familiarizadas con la decisión, Nvidia introdujo el requisito durante el verano como una medida preventiva ante las críticas de legisladores estadounidenses y otros sectores que cuestionan su actividad comercial con China. De esta forma, la compañía defendió su posición mediante un comunicado en el que subrayó la importancia de mantener la infraestructura informática estadounidense en los mercados internacionales. La empresa también sostuvo que la política estadounidense ha respaldado históricamente el desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias en otros países, por su contribución a la prosperidad, la influencia y el empleo en Estados Unidos.

Con todo, estas nuevas condiciones se suman a otras medidas adoptadas por Nvidia durante este año para controlar el destino de sus procesadores. En este sentido, la compañía ha creado una lista blanca de empresas autorizadas a comprar sus chips de inteligencia artificial, después de someterlas a controles de cumplimiento más estrictos.

La reducción de compradores autorizados ha complicado todavía más el acceso de las empresas chinas a los chips estadounidenses y ha aumentado su dependencia de proveedores extranjeros de servicios en la nube.

El problema afecta especialmente al sudeste asiático, donde los grupos tecnológicos chinos figuraban entre los principales clientes de centros de datos. La nueva exigencia de Nvidia obliga ahora a estos operadores a buscar alternativas comerciales para mantener sus niveles de actividad.

En cualquier caso, cabe destacar que las restricciones están contribuyendo a reducir la disponibilidad de procesadores avanzados de Nvidia para las empresas tecnológicas chinas. Uno de los ejemplos es el B300, uno de los chips más avanzados de la compañía y cuya comercialización en China está prohibida por los controles de exportación estadounidenses.

Según el Financial Times, fuentes conocedoras de las operaciones explica que un lote de estos procesadores alcanzó el mes pasado un precio de 18,5 millones de yuanes por unidad, unos 2,8 millones de dólares en el mercado chino. Del mismo modo, en el mercado internacional, el mismo producto se comercializa por unos 600.000 dólares, según los datos recogidos por el periódico británico.