Secuoya Content Group alcanza los 156 millones de euros de facturación y reparte un nuevo dividendo

Secuoya Content Group mantiene su crecimiento a doble dígito con una facturación de 156 millones de euros entre julio de 2025 y junio de 2026, un 16,6 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y un 9,7 % por encima de la registrada al cierre de diciembre de 2025. El Ebitda ha superado los 60 millones de euros, con un crecimiento del 10,6 %.

La facturación fuera de España más que duplica la de junio de 2025 y supera ya el 30 % del total del grupo. Según informó, el crecimiento del grupo se apoya en una sólida posición financiera, con un nivel de endeudamiento reducido y una ratio de deuda sobre Ebitda de 1,16 veces. La compañía dispone, además, de más de 82 millones de euros en líneas de financiación no dispuestas, que amplían su capacidad para acometer proyectos y el desarrollo de sus áreas de actividad. Esta financiación es independiente de los recursos del vehículo Aurora Media Inversiones.

Secuoya Content Group señaló que reafirma su compromiso de retribución al accionista al aprobar el reparto de 2,9 millones de euros en dividendos en 2026, repartidos en dos pagos: 700.000 euros, abonados el 9 de abril, y 2,2 millones de euros, cuyo abono está previsto para el 23 de diciembre. Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de la compañía, manifestó que "estos resultados respaldan nuestra apuesta por los contenidos propios y por un modelo de negocio con vocación internacional. Nuestra posición financiera nos permite afrontar una nueva etapa de expansión, con capacidad para invertir y seguir creando empleo.

Además, a través de Aurora Media Inversiones, ampliamos nuestra capacidad para identificar oportunidades de inversión y contribuir al crecimiento de la industria de los contenidos española". Además, Secuoya Studios impulsa su actividad en España y refuerza su presencia en Latinoamérica mediante el fortalecimiento y la independencia de Secuoya Studios Latam, con una producción total de 667 horas de contenido en el primer semestre de 2026. Para el segundo semestre, prevé iniciar el rodaje de 14 nuevos proyectos y estrenar 10 nuevas producciones. Dentro de su política de apuesta por el estudio y la generación de un catálogo propio, el grupo ha invertido 191 millones de euros en los últimos tres años.

Esta inversión refuerza su estrategia de creación y retención de propiedad intelectual, que permite explotar los contenidos en distintos territorios y ventanas y generar valor a largo plazo. Las áreas de BPO y Servicios contribuyen al crecimiento del grupo con un incremento conjunto de su cifra de negocio de 14 millones de euros, gracias a nuevos acuerdos comerciales y a la renovación de contratos históricos.

Por su parte, el área de Servicios ha atendido más de 40 producciones. XPost Studios, integrada en esta área, ha realizado cerca de 400 horas de producto finalizado y ha aumentado un 15 % las horas trabajadas. Secuoya Nexus, compañía especializada en contenidos inmersivos de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), así como en experiencias de marca, desarrolla más de 50 proyectos al año para empresas como Repsol, BBVA, CaixaBank y el Real Madrid, con una actividad que incorpora el crecimiento de las experiencias museísticas (Museo Alborán, Museo Goya) y la integración de la IA en la producción inmersiva.

Secuoya Content Group dispone de más de 82 millones de euros en líneas de financiación no dispuestas, al margen de los recursos de Aurora Media Inversiones. Estas líneas proporcionan flexibilidad para planificar inversiones y atender las necesidades financieras de sus proyectos en las distintas fases de desarrollo, producción y comercialización. Los ingresos del grupo fuera de España han alcanzado los 20 millones de euros en el primer semestre de 2026, más de 10 millones por encima de la cifra registrada un año antes.

El negocio internacional supera ya el 30 % del total del grupo, con perspectivas de aumentar su peso hasta el 50 % a medio plazo. La evolución del negocio tiene un reflejo directo en el empleo. La plantilla media a junio de 2026 ascendió a 1.771 trabajadores, lo que supone la creación de casi 150 puestos de trabajo adicionales respecto a diciembre de 2025. A esto se suman 11.000 contrataciones temporales vinculadas a la actividad del grupo.

El grupo afronta su futuro con la previsión de impulsar su expansión mediante operaciones de crecimiento inorgánico que puedan traccionar desde Aurora Media Inversiones. Con una capacidad de inversión de hasta 200 millones de euros, el fondo combina capital público y privado con conocimiento industrial para fortalecer la industria audiovisual española y europea e impulsar empresas con potencial de crecimiento, generación de propiedad intelectual y proyección internacional.