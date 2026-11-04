Ignacio Galán, nombrado Colegiado de Honor del Colegio de Economistas de Madrid

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido nombrado Colegiado de Honor del Colegio de Economistas de Madrid por su "trayectoria profesional y su contribución no solo a convertir Iberdrola en la empresa eléctrica más importante de Europa y segunda del mundo, sino también a hacer de ella una pieza clave para la vertebración, el crecimiento y la prosperidad de España".

Con esta distinción, la corporación colegial reconoce a Ignacio Galán "por ser —por méritos propios— uno de los empresarios españoles con mayor reconocimiento, prestigio y proyección nacional e internacional".

El acto de entrega se celebró ayer 3 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid y ha estado presidido por Amelia Pérez Zabaleta, decana-presidenta del Colegio.

La laudatio de Galán ha corrido a cargo de Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en ingles), exgobernador del Banco de España y candidato a presidir el Banco Central Europeo (BCE).

Hernández de Cos ha resaltado en sus palabras que "el ambicioso proceso de crecimiento emprendido por Ignacio Galán ha llevado a Iberdrola, 25 años después de su llegada, a consolidarse como la primera eléctrica de Europa, e incluso llegó a alcanzar hace pocas semanas la primera posición del mundo en el sector por capitalización bursátil. Vio que la electrificación iba a jugar un papel muy relevante en la economía y supo convertir esa visión en inversión y en creación de valor".

Además, ha destacado el significado especial del nombramiento, ya que "reconoce una trayectoria de más de cinco décadas vinculada a las principales transformaciones empresariales de nuestro país". "Esa capacidad de anticipación y de convertir una visión en resultados concretos es, precisamente, uno de los rasgos que mejor definen la trayectoria de Ignacio", ha señalado.

Apuesta pionera por la electrificación de la economía

Durante su intervención, Ignacio Galán ha destacado que la electrificación supone para Europa una oportunidad de "cambio estructural", para pasar de un modelo intensivo en gasto energético y dependiente de las importaciones de combustibles fósiles a otro "basado en inversión productiva de alto valor añadido". Para hacerlo posible, las inversiones necesarias se estiman en más de 200.000 millones de euros anuales durante la próxima década, la mitad en redes eléctricas.

Tras recordar que en 2026 se cumple 125 aniversario de Iberdrola, al que la compañía llega con unos activos de 165.000 millones de euros y una capitalización de 150.000 millones de euros, Galán ha destacado que "han cambiado las tecnologías, los mercados, las personas y el tamaño de la compañía, pero han permanecido los valores de nuestros fundadores: el esfuerzo, el compromiso con la empresa, la honradez, la lealtad, el trabajo en equipo, la transparencia o el respeto a la palabra dada".

El presidente ejecutivo de Iberdrola se ha referido a las perspectivas de crecimiento de la demanda eléctrica en la llamada "era de la electrificación" y ha asegurado que la compañía afronta "las mayores perspectivas de crecimiento de su historia", con inversiones que podrían alcanzar los 80.000 millones de euros en 5 años, lo que podría llevar el beneficio neto de la compañía hasta los 10.000 millones de euros.

Por su parte, Amelia Pérez Zabaleta, decana-presidenta del Colegio de Economistas, ha concluido que "su entrada en este Colegio no solo dignifica nuestra institución, sino que nos sirve de estímulo para seguir defendiendo el rigor profesional y el dinamismo empresarial como los verdaderos motores de nuestra sociedad".

El Colegio de Economistas de Madrid

Con este reconocimiento, Ignacio Galán se incorpora al cuadro de honor del Colegio de Economistas de Madrid, junto a algunas de las figuras más prestigiosas de la economía española reciente, como Enrique Fuentes Quintana, Juan Velarde o Pablo Hernández de Cos, y destacados empresarios como Isidoro Álvarez o César Alierta.

El Colegio representa a la profesión de economista y vela por el adecuado ejercicio de su actividad. Como corporación de derecho público, es también un espacio de formación, encuentro y generación de conocimiento.

Sus orígenes se remontan a 1948, con la creación de la Asociación Nacional de Economistas Licenciados de España. El modelo colegial comenzó a desarrollarse entre 1953 y 1954 y, después de distintas etapas y denominaciones, en 1977 adoptó su actual nombre, Colegio de Economistas de Madrid. Su actividad también abarca Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo.