Mercadona recupera su roscón más deseado: vuelve el bombón con doble relleno

Mercadona volverá a poner a la venta su roscón bombón este jueves 5 de noviembre en todos sus establecimientos. La cadena de supermercados recupera así uno de sus dulces navideños más demandados por sus clientes, que llevaban varios años solicitando su regreso.

La compañía apuesta esta temporada por una versión renovada de este producto, dirigida especialmente a los amantes del chocolate. La nueva receta incorpora una textura más tierna y una decoración diferente, además de mantener su carácter más goloso con un doble relleno y una cobertura de chocolate, en línea con la popularidad creciente de los roscones cubiertos.

El producto está elaborado por Mercapastry, proveedor especializado de Mercadona, en sus instalaciones de Talamanca del Jarama (Madrid). Su regreso se adelanta a la llegada del resto de la oferta navideña de roscones de la cadena, que estará disponible al completo a partir del próximo 3 de diciembre.

El surtido incluirá distintas variedades para adaptarse a las preferencias de los consumidores: roscones rellenos, sin relleno y una opción sin gluten y sin lactosa. Además, Mercadona ha introducido cambios en la elaboración de sus roscones tradicionales para conseguir una masa más tierna, mediante ajustes tanto en la receta como en el proceso de producción.

Otra de las novedades afecta a su conservación. Los roscones incorporarán un envoltorio protector con el objetivo de mantener sus características durante más tiempo.

La apuesta de Mercadona por la innovación

La renovación de sus productos navideños se enmarca en la estrategia de Mercadona de adaptar su surtido a las preferencias y nuevas demandas de los consumidores. La compañía sitúa la calidad como uno de los criterios fundamentales de su oferta, dentro de su modelo SPB (Siempre Precios Bajos), con el que busca ofrecer productos de calidad al menor precio posible.

En este sentido, la cadena destaca la importancia de escuchar las peticiones de sus clientes y seguir las tendencias del mercado para introducir nuevas propuestas. Como muestra de esta apuesta por la innovación, durante 2025 incorporó a su catálogo 400 novedades y 34 innovaciones de producto.