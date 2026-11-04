NORTIA y Gencom coinvierten en la adquisición del hotel Rosewood London

NORTIA y Gencom, junto con otros inversores, han adquirido el hotel Rosewood London, uno de los activos hoteleros de referencia en el segmento de lujo en Reino Unido. Con esta operación, ambas compañías continúan reforzando su posicionamiento en el sector hospitality internacional mediante la incorporación de hoteles de primer nivel en ubicaciones estratégicas.

Ubicado en Midtown, entre Covent Garden y la City de Londres, Rosewood London ocupa un edificio histórico Grade II construido en 1912. El establecimiento cuenta con 308 habitaciones y suites y se ha consolidado como uno de los hoteles más exclusivos de la capital británica, gracias a su combinación de patrimonio histórico, ubicación privilegiada y propuesta de lujo.

La inversión en Rosewood London se produce tras las recientes entradas de NORTIA y Gencom en The Ritz-Carlton Central Park de Nueva York y en el InterContinental de Miami, consolidando así una serie de operaciones de alta relevancia en el segmento hotelero de lujo. Esta nueva inversión conjunta refleja la estrategia de estas compañías de incrementar su exposición a activos de alta calidad en mercados internacionales con sólidos fundamentales y una demanda sostenida en el segmento premium. En el caso de NORTIA, la operación se enmarca asimismo en la estrategia de rotación y diversificación de su cartera.

Para Manuel Lao, presidente de NORTIA Capital, esta operación "refuerza nuestra apuesta por activos de primer nivel en mercados internacionales de referencia. Rosewood London reúne características excepcionales por su ubicación, posicionamiento y relevancia dentro del sector hotelero internacional, y encaja plenamente con nuestra estrategia de inversión a largo plazo basada en la calidad de los activos y la creación de valor".

Por su parte, Karim Alibhai, de Gencom, afirmó que "Rosewood London es uno de los activos hoteleros más icónicos del mercado europeo y representa una oportunidad excepcional para invertir en un establecimiento con un posicionamiento único dentro del segmento de lujo. Estamos muy satisfechos de colaborar con NORTIA y el resto de los inversores en una operación que comparte nuestra visión de largo plazo sobre la creación de valor en activos hoteleros de referencia".