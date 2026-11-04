Prosegur incrementa en los nueve primeros meses un 5,6% el resultado neto consolidado y eleva un 7,5% sus ventas

Prosegur ha obtenido un sólido desempeño financiero al lograr un resultado neto consolidado, de enero a septiembre 2026, de 87 millones de euros, lo que supone un 5,6% más en relación con los primeros nueve meses del ejercicio anterior.

Por su parte, la facturación en este período ha crecido un 7,5%, en comparación con 2025, hasta alcanzar unas ventas totales de 3.946 millones de euros. El crecimiento orgánico se situó en el 7%, impulsado principalmente por la evolución de la actividad en Estados Unidos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 6,2%, hasta los 435 millones de euros. Subrayar el riguroso control del gasto financiero, especialmente destacable en el entorno actual de subidas de tipos.

En el desglose de las ventas por región, Iberoamérica ha alcanzado en este período una facturación de 1.858 millones de euros, un 8,1% más en relación con los nueve primeros meses del ejercicio anterior. Europa, por su parte, ha registrado un crecimiento del 3,8%, alcanzando los 1.561 millones de euros, mientras que, en el resto de las geografías (RoW), las ventas han sumado 527 millones de euros, experimentando un crecimiento del 17,1%.

La deuda financiera neta alcanzó los 1.397 millones de euros y el nivel de apalancamiento se redujo en el trimestre a una ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda de 2,4 veces. El flujo de caja operativo ascendió a 135 millones de euros (+11% YoY).

Líneas de negocio

Prosegur Security ha destacado en este periodo por su incremento de ventas impulsado por el mercado estadounidense e Iberia, junto con Colombia, reportando ventas por un total de 2.137 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,8% con respecto al mismo período del año anterior y con un crecimiento orgánico del 8,8% (YoY). En cuanto a la rentabilidad, el EBITA crece 9% YoY, con una mejora sostenida del margen en trimestres estanco, apalancada en el modelo de Seguridad Híbrida y diversificación geográfica.

Prosegur Security ha lanzado Prosegur Technology & Defense, una nueva línea de negocio orientada a expandirse en el sector de la Defensa con un posicionamiento global, aprovechando su experiencia tecnológica. Su propuesta se basa en soluciones integradas que combinan inteligencia artificial, analítica avanzada, comunicaciones seguras, drones, robótica y ciberseguridad. Mediante capacidades propias y alianzas estratégicas, la compañía busca posicionarse como un actor relevante en el sector, ofreciendo soluciones innovadoras para entornos operativos críticos.

Prosegur Cash, referente internacional en logística de valores y gestión de efectivo, ha reportado unas ventas de 1.510 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 1,4% más en comparación con el mismo período de 2025 y un crecimiento orgánico total del 2,6% reflejando la solidez del negocio y su buen desempeño en los distintos mercados.

En los nueve primeros meses de 2026 destaca la fuerte y creciente aceptación de los Productos de Transformación por parte de los clientes de Prosegur Cash. Su peso sobre el total de las ventas ha aumentado en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando el 36,2% del total. Mejora del 9,3% en generación de caja operativa, impulsada por una buena gestión del circulante y menor salida de caja por impuestos.

La actividad de alarmas de Prosegur ha crecido en su base de clientes. La compañía ha superado la cifra de 1.058.000 clientes, lo que representa un aumento del 2,2% con respecto a los nueves primeros meses del ejercicio anterior.

Asimismo, las ventas han experimentado un crecimiento del 16,3%, alcanzando los 202 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, con un sólido crecimiento orgánico del 16,8% (sólo Prosegur Alarms).

Por otro lado, se han observado en ambos negocios mejoras en las cuotas recurrentes mensuales (ARPU), con un crecimiento del 2,7%, en el caso de Prosegur Alarms, y un 2,9% en el de Movistar Prosegur Alarmas. Asimismo, cabe destacar que Movistar Prosegur Alarmas se ha incorporado en el top 10 mundial de empresas del sector, superando las 650.000 conexiones y triplicando la base de clientes en 6 años.

Además, durante este periodo, la agencia S&P Global Ratings revisó al alza la perspectiva de Prosegur hasta situarla en "estable" y reafirmó su calificación crediticia "BBB/A-2", lo que supuso un reconocimiento a la fortaleza financiera del Grupo y a la consistencia de su desempeño operativo.

Por otro lado, Prosegur se ha consolidado por cuarto año consecutivo entre las compañías más confiables del mundo en 2026, en el ranking que elabora la revista estadounidense Newsweek y la plataforma Statista. También ha vuelto a ser incluida en el puesto 26 del ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en España, elaborado anualmente por la revista 'Actualidad Económica'.