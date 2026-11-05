Grupo Dia vende su negocio en Argentina por casi 48 millones al Grupo de Narváez. Grupo Dia ha anunciado este jueves la venta del 100% de Dia Argentina a Dorinka S.R., sociedad controlada por Grupo de Narváez (GDN), que opera en el país la cadena de supermercados ChangoMás (anteriormente Walmart Argentina), por un precio de 53,8 millones de dólares (47,9 millones de euros), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, esta operación culmina la transformación estratégica emprendida por DIA en los últimos años, tras la desinversión de formatos de gran superficie y negocios no alimentarios (Clarel), junto con las salidas de Portugal y Brasil.

De esta forma, el Grupo Dia ha precisado que espera un impacto contable negativo estimado en su cuenta de resultados consolidada por el importe de 100 millones de euros derivado de la diferencia entre el valor en libros de la participación de Dia Argentina y el precio de venta acordado en el marco de esta operación.

La compañía ha avanzado que esta operación no está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas, pero con el objetivo de facilitar la preparación de las mecánicas de cierre a ambas partes de forma ordenada, han acordado que se cierre el próximo 12 de noviembre.

De esta forma, Dia orientará ahora todos sus recursos a su negocio "más rentable y de mayor crecimiento", centrándose en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2029 en España. Así, los fondos obtenidos de esta operación se destinarán principalmente a acelerar el plan de expansión orgánica en el mercado nacional, donde Dia ya cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio, reforzando además el perfil crediticio del grupo de cara a la próxima ventana de refinanciación, que se abre en 2027.

Además, ha precisado que esta operación elimina la necesidad de futuras aportaciones de capital para sostener la filial argentina en un entorno macroeconómico desafiante en el país y aísla los resultados de la volatilidad del tipo de cambio.

Tolcachir: "No ha sido una decisión fácil"

El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha señalado que con esta operación culminan una "etapa fundamental de la transformación de Dia" y se "abre una nueva fase de crecimiento centrada plenamente en España". "No ha sido una decisión fácil, pero estamos convencidos de que es la mejor para el futuro del grupo", ha señalado.

"Hoy Dia es una compañía más enfocada, con un modelo de proximidad líder, rentable y con un enorme potencial de crecimiento. Esta decisión refuerza nuestra solidez financiera y permite dar mayor visibilidad a la fortaleza y los resultados de nuestro negocio en España", ha asegurado el directivo argentino.

Por su parte, el presidente de GDN, Francisco de Narváez, se ha congratulado por esta adquisición que les permitirá acelerar su estrategia de crecimiento en el formato de proximidad. "En esta nueva etapa, continuaremos sirviendo a nuestros clientes junto a los equipos de tienda, consolidando la relación con la continuidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con los proveedores nacionales", ha subrayado.

La venta de la filial argentina llega en un contexto desafiante para el consumo en Argentina, donde las ventas de los supermercados acumulan una caída superior al 20% desde 2023. En el periodo de doce meses hasta junio de 2026, Dia registró en el país sudamericano unas pérdidas contables de 54 millones de euros y absorbió 14 millones de euros en caja.

No obstante, esta operación da continuidad al negocio argentino, al contar con un comprador con amplia experiencia en la operación local de supermercados, preservando la red comercial y la relación con franquiciados y proveedores.

Salida de los mercados de Brasil y Portugal y venta de Clarel

De esta forma, la cadena de supermercados se centrará ahora en el negocio en España, después de que en los últimos años haya salido de los mercados de Portugal y Brasil, así como la venta de Clarel en 2024 al grupo colombiano Trinity por 42,2 millones de euros.

En 2023, Grupo Dia vendió todo su negocio en territorio luso al Grupo Auchan por 155 millones de euros, mientras que un año después completó su salida de Brasil mediante la venta del 100% de su filial Dia Brasil a MAM Asset Management (perteneciente al Banco Master) por un precio simbólico de 100 euros tras los malos resultados de la filial brasileña.

La cadena de supermercados recuperó la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que confirmó la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España.

En concreto, las ventas netas del grupo continuado, que tienen en cuenta los negocios de España y Argentina, se situaron en los 5.819 millones de euros en 2025, un 3% más.

Dia Argentina cerró con unas ventas de 1.510 millones de euros, lo que supone una caída del 15%, afectadas por un descenso del 10% en el volumen de ventas comparables (LfL) y por la depreciación del 40% del peso argentino durante el mismo periodo.