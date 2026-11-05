La batalla por Deoleo, una de las grandes empresas del aceite de oliva, ya tiene ganadores y son españoles. Dcoop y Acesur se harán con el control (el 50% cada una) de la propietaria de marcas tan conocidas como Carbonell, Hojiblanca, Koipe o Carapelli, en una operación valorada en 520 millones de euros.

Su propuesta se ha impuesto finalmente a la que presentaron el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli, que también aspiraban a quedarse con uno de los mayores negocios mundiales del aceite de oliva. Y eso que al principio la disputa parecía favorable a los italianos, que habían presentado una oferta de 500 millones de euros, por encima de los 470 millones de Dcoop y los 460 millones de Acesur. Incluso llegaron a reclamar exclusividad en las negociaciones. Sin embargo, finalmente la alianza de las dos empresas ha conseguido convencer a los vendedores.

La operación supone también el regreso a manos españolas de una de las grandes compañías históricas del aceite de oliva. Aunque Deoleo mantenía su sede y sus principales raíces industriales en España, llevaba más de una década bajo el control de fondos de inversión extranjeros, primero CVC y después también Alchemy.

De hecho, el sector respira tranquilo porque ya había expresado su preferencia por que la compañía terminase en manos españolas para preservar mejor los intereses de los olivicultores y la industria. No hay que olvidar que el aceite de oliva es un sector estratégico para la economía de nuestro país.

Un matrimonio entre dos grandes del aceite

La operación reúne a dos compañías con un peso muy importante en el sector. Dcoop es uno de los grandes grupos cooperativos agroalimentarios de España. Integra a 180 cooperativas y representa a más de 75.000 familias agricultoras, muchas de ellas dedicadas al cultivo del olivar.

Su modelo de negocio está estrechamente ligado al campo: agrupa la producción de sus cooperativas, la transforma, la envasa y la comercializa. Su dimensión le permite competir en los mercados internacionales y colocar el aceite de sus agricultores en numerosos países.

Acesur, por su parte, es uno de los grandes grupos aceiteros españoles. Detrás de marcas como La Española y Coosur, cuenta con una importante capacidad industrial y comercial, además de una amplia presencia internacional.

La unión de ambas compañías con Deoleo combina, por tanto, una gran capacidad de producción y conexión con los agricultores con algunas de las marcas más reconocidas del aceite de oliva y una potente red de distribución internacional.

Y aquí está una de las grandes bazas de la operación. Carbonell, Hojiblanca, Koipe, Carapelli o Bertolli son marcas con décadas de trayectoria y presencia en mercados muy diferentes. No se trata únicamente de comprar instalaciones y capacidad para envasar aceite, sino también de hacerse con enseñas que ya cuentan con la confianza de millones de consumidores.

El objetivo: vender más aceite de oliva en el mundo

¿Qué pretenden hacer los nuevos propietarios? Su principal objetivo es aumentar el consumo de aceite de oliva a escala internacional y llevar las marcas de Deoleo a nuevos mercados.

En su comunicado conjunto, Dcoop y Acesur han defendido que existe un importante potencial de crecimiento en países donde el aceite de oliva todavía tiene un consumo reducido. La estrategia pasa por dar a conocer sus propiedades, su calidad y su diversidad a nuevos consumidores. También prometen reforzar la innovación, la trazabilidad y la excelencia de sus productos, además de fortalecer toda la cadena de valor.

El presidente de Dcoop, Antonio Luque, ha defendido que la operación debe servir para que las familias que llevan generaciones dedicadas al olivar puedan seguir viviendo de él y ofrecer un futuro a los jóvenes agricultores.

Por su parte, el consejero delegado de Acesur, Gonzalo Guillén, ha destacado el reconocimiento internacional de las marcas de Deoleo y su intención de reforzar el vínculo con los consumidores.

Ambas compañías también han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de los tres grupos, asegurando que su experiencia y conocimiento serán fundamentales en esta nueva etapa.

Todavía quedan trámites por delante

Aunque el acuerdo de compraventa ya está firmado, la operación no se materializará de un día para otro. Antes deberá superar varios controles regulatorios. En concreto, necesita el visto bueno de las autoridades de competencia de España y Estados Unidos, además de la autorización del Gobierno italiano en materia de inversiones extranjeras. Deoleo calcula que estos trámites podrían prolongarse entre seis y ocho meses.

Dcoop cuenta con una importante presencia en Estados Unidos a través de su participada Pompeian, mientras que Acesur también tiene una posición relevante en el mercado español. La incorporación de los activos de Deoleo podría plantear problemas de concentración en determinados mercados.

Por eso, los futuros propietarios ya han avanzado que, una vez completada la operación, procederán a reorganizar los activos de Deoleo entre ambos grupos para cumplir con los requisitos de competencia.

El desenlace de esta operación permitirá comprobar si la unión de dos de los grandes nombres del aceite español consigue aprovechar el potencial internacional de marcas históricas como Carbonell y Bertolli y, al mismo tiempo, reforzar la posición de los productores en una industria en la que España sigue siendo una potencia mundial.