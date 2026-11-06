Gregorio Jiménez y las familias Galán y Costa compran Burger King España por 2.330 millones

Gregorio Jiménez, presidente de Restaurant Brands Europe (RBE), ha cerrado la compra de la dueña de Burger King en España al fondo británico Cinven junto a la familia de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y la familia Costa Cerezuela, propietaria del grupo cárnico Costa Food Group. Con esta operación, Burger King España vuelve a manos de inversores españoles. Así lo adelanta Expansión, que cita a varias fuentes conocedoras de la operación.

RBE es la sociedad que explota la marca Burger King en España y Portugal, además de Popeyes en España e Italia. La operación valora la compañía en 2.330 millones de euros, lo que, según el diario citado, la convierte en la mayor transacción de la historia de la restauración en España.

Las tres familias formarán un bloque de control, liderado por Gregorio Jiménez, con el 51% del capital. Jiménez, que hasta ahora era el segundo accionista de RBE, conservará en torno al 20%. La familia Costa desembolsará 100 millones de euros por una participación superior al 15%, mientras que la familia Galán invertirá 80 millones de euros a través de su family office, Royal Park, y se quedará con cerca del 15%.

Junto a ellos entran como socios minoritarios los fondos Point Break y RAM, el empresario Fernando Núñez, en representación de Grupo Ibérica, Santiago Jiménez (hermano de Gregorio Jiménez) y el actual equipo directivo.

El Banco Santander pone 1.400 millones

Banco Santander ha liderado la financiación de la operación con un préstamo de 1.400 millones de euros. La entidad también ha asesorado a los compradores junto a JPMorgan, mientras que A&O Shearman ha actuado como asesor legal. Por parte de Cinven han trabajado Morgan Stanley y Clifford Chance.

Para Cinven, la operación cierra con holgura una inversión iniciada en 2021, cuando tomó el control de la cadena con una valoración de entre 1.100 y 1.200 millones de euros. En estos cinco años, RBE ha más que duplicado su tamaño y ha multiplicado aproximadamente por tres su resultado bruto de explotación.

Además, el fondo británico ya había recuperado parte de su inversión antes de vender. En 2025 refinanció la deuda de la compañía y repartió un dividendo extraordinario de 200 millones de euros, de los que 140 millones fueron para el fondo. En junio de este año, RBE consiguió también que sus bancos rebajaran el coste de su deuda a euríbor más un diferencial del 3%.

La compañía cerró 2025 con 1.442 restaurantes en España, Portugal e Italia, de los que 1.148 son propios y 294 franquiciados. Su cifra de negocio supera los 2.000 millones de euros si se incluyen los franquiciados. RBE figura entre las masterfranquicias más rentables de RBI en el mundo y dedica unos 200 millones anuales a abrir alrededor de un centenar de locales.