Telefónica se sitúa entre las 10 compañías digitales mejor valoradas del mundo

Telefónica se ha situado entre las 10 compañías digitales con mayor puntuación en el informe Greening Digital Companies 2026, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la World Benchmarking Alliance (WBA).

La compañía presidida por Marc Murtra ha obtenido una puntuación de 8,55 sobre 9, equivalente al 95%, situándose entre las empresas mejor valoradas de una evaluación que analiza el desempeño climático de 200 compañías digitales globales pertenecientes a distintos subsectores de las TIC, entre ellos telecomunicaciones, servicios TI y software, y electrónica.

El reconocimiento cobra especial relevancia por la diversidad de empresas evaluadas, entre las que figuran algunas de las principales compañías tecnológicas y digitales del mundo, y reafirma el propósito de Telefónica de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones a las tecnologías digitales. En línea con esta visión, la compañía impulsa una transformación digital cada vez más eficiente y sostenible, capaz de generar valor para la sociedad al tiempo que contribuye a la reducción del impacto ambiental.

La edición de 2026 del informe pone de manifiesto una evolución en la forma en que las empresas afrontan la acción climática. La publicación destaca la creciente importancia de avanzar desde la mera contabilización de emisiones hacia estrategias de transición más amplias, centradas en la reducción efectiva de emisiones, la gestión de las emisiones de alcance 3, el impulso a la energía renovable y el desarrollo de planes de transición climática respaldados por objetivos validados científicamente.

Entre las tendencias identificadas por el informe destacan el creciente peso de las emisiones de la cadena de valor en la evaluación de los compromisos climáticos corporativos, la evolución de las estrategias de aprovisionamiento de energía renovable y la necesidad de contar con planes de transición climática creíbles y medibles. Asimismo, la publicación analiza el impacto del crecimiento de la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales sobre la demanda energética del sector.

En este contexto, el informe recoge que Telefónica cuenta con objetivos de reducción de emisiones validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La evaluación climática de la UIT y la WBA se estructura en torno a tres dimensiones: objetivos, calidad de los datos y desempeño. Telefónica obtiene la máxima puntuación posible en los apartados de objetivos y datos, alcanzando una valoración global de 8,55 puntos sobre 9.

El estudio también subraya la relevancia de la transparencia en la divulgación de información climática, la evolución de las estrategias de aprovisionamiento de energía renovable y la incorporación de las emisiones de la cadena de valor en la evaluación del desempeño ambiental de las empresas digitales.