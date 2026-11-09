Nvidia se desploma más de un 4% en pleno escándalo por la infidelidad de su CEO con una supuesta espía china

El gigante tecnológico Nvidia, dedicado al diseño de chips para inteligencia artificial y segunda empresa más valiosa en bolsa, sólo por detrás de Apple, sufre este lunes un fuerte castigo en el Nasdaq. El motivo es la investigación que su Consejo de Administración ha abierto sobre la relación de su consejero delegado, Jensen Huang, con una supuesta espía china.

Las acciones de Nvidia han llegado a caer más de un 7% durante la sesión y ahora se dejan en torno a un 5%. Con este desplome, la compañía estadounidense vuelve a niveles que no tocaba desde finales de marzo o principios de abril. Ante la gravedad de la situación, la compañía emitió este domingo dos comunicados: una declaración de su Consejo de Administración y un mensaje de su consejero delegado, Jensen Huang, dirigido a los empleados.

La respuesta de Nvidia

Por su parte, la Junta Directiva ha afirmado que "está iniciando una investigación independiente a la luz de informes recientes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha sido el objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjero. Un comité de directores independientes, asistido por un asesor independiente externo, supervisará la investigación. La Junta da prioridad a la seguridad nacional y económica de EEUU, que es primordial para los intereses de NVIDIA y sus accionistas".

"Si bien la Junta no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de seguridad nacional o de NVIDIA, la investigación de la Junta examinará toda la información disponible. Jensen apoya plenamente la revisión y se ha comprometido a cooperar con ella. La Junta tiene confianza en Jensen y su equipo de liderazgo y proporcionará más actualizaciones según corresponda", concluye el comunicado.

"Merecéis algo mejor de mi parte"

En cuanto al mensaje de Jensen Huang, este ha reconocido la infidelidad a su esposa y también ha expresado que "a mis colegas de NVIDIA, incluidos aquellos con quienes he trabajado durante décadas, y a nuestra junta directiva, socios y accionistas de todo el mundo: ustedes merecen algo mejor de mi parte. Liderar NVIDIA es el privilegio de mi vida. Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he cumplido con esa responsabilidad. Estoy totalmente comprometido con NVIDIA y trabajaré para recuperar su confianza".

"Respecto a las preocupaciones de seguridad nacional planteadas en las noticias, la Junta Directiva de NVIDIA ha iniciado una investigación independiente. Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo nuestro país y nuestra empresa. Estoy comprometido a proteger NVIDIA y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos. Estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense. Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones", señala el CEO de Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre el caso: considera que Jensen Huang debe seguir al frente de Nvidia y lo ha calificado de "tipo honorable". Lo dijo al ser preguntado por si lamentaba no haber actuado antes ante los informes de inteligencia sobre la relación de Huang con la presunta espía china.