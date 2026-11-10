Ana Botín anuncia que "no habrá otro Botín dirigiendo el Santander"

Ana Botín ha descartado que alguno de sus familiares herede la presidencia del banco, poniendo así fecha al final de una etapa de más de un siglo: "No habrá otro Botín dirigiendo el Santander". En una entrevista con Financial Times, la actual presidenta también ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el cargo a corto plazo y que todavía tiene objetivos pendientes.

La principal meta es multiplicar la base de clientes de la entidad pasando de los 190 millones actuales a 500 millones en todo el mundo. Ana Botín, de 66 años, dirige el Banco Santander desde 2014, cuando sucedió a su padre, Emilio Botín, tras su fallecimiento.

La salida de la familia Botín de la presidencia pondría fin a cuatro generaciones al frente del banco. La primera fue la de Emilio Botín López, que asumió la dirección en los años veinte del siglo pasado. Después llegó su hijo, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, presidente entre 1950 y 1986. Emilio Botín, padre de la actual presidenta, ocupó el cargo desde 1986 hasta 2014.

Ana Botín tomó el relevo de su padre pocas horas después de su muerte. Su llegada generó críticas de algunos fondos de inversión, que habrían preferido un proceso de sucesión más ordenado. Ahora, la presidenta asegura que ninguno de sus hijos quiere sucederla y que tampoco desea que trabajen con ella en el banco. En la entrevista describe la responsabilidad como un trabajo muy exigente: "Es muy duro".

Prevé seguir al frente durante años

Aunque no ha anunciado una fecha para dejar el cargo, la entrevista apunta a que Ana Botín contempla continuar en la presidencia durante varios años. Su mandato como consejera fue renovado por tres años en la última junta de accionistas, por lo que deberá volver a someterse a la votación de los accionistas en 2028.

Entre las posibilidades que se plantean para el futuro está separar la presidencia de las funciones ejecutivas. En ese escenario, la hija de Emilio Botín mantendría la presidencia, pero dejaría la gestión diaria en manos del consejero delegado, cargo que ocupa actualmente Héctor Grisi. El artículo afirma, citando a amigos y colaboradores de la banquera, que permanecerá en el cargo hasta bien entrados los 70.

La separación entre las funciones de representación y supervisión del presidente y las responsabilidades ejecutivas del consejero delegado es un modelo que promueve el Banco Central Europeo. Santander y BBVA todavía no han adoptado plenamente esa fórmula.

La familia controla una pequeña parte del capital

La influencia de la familia Botín en el banco también ha cambiado con el paso de los años. Según el último informe de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su participación ronda el 1,3% del capital.

En ese porcentaje se incluyen las acciones de los seis hijos de Emilio Botín —Emilio, Carmen, Carolina, Paloma, Javier y Ana—, agrupadas mediante un pacto parasocial liderado por Javier, así como las participaciones de la Fundación Botín, que también preside.

Entre los principales accionistas institucionales destaca BlackRock, con cerca del 7% del capital. La eventual salida de Ana Botín de la presidencia abriría, por tanto, un proceso en el que los grandes inversores tendrían un papel relevante.

Las compras que han reforzado la presencia internacional

Ana Botín quiere que su etapa al frente del Santander quede asociada a la construcción de un banco global, con presencia destacada en mercados de gran tamaño como Estados Unidos y Reino Unido.

En 2026, la entidad ha llevado a cabo varias operaciones de calado. En enero cerró la venta de su negocio en Polonia a Erste Bank por 7.000 millones de euros. En febrero anunció la compra del estadounidense Webster por 12.200 millones y, en mayo, acordó la adquisición del banco británico TSB a Banco Sabadell por 3.300 millones.

La operación de Webster se cerró en agosto y ya figura en las cuentas del tercer trimestre. Con ella, los activos del Santander alcanzaron los 2,1 billones de euros, una cifra que sitúa al grupo como el tercero de la zona euro por volumen de activos, según los datos recogidos en la información original.

La evolución bursátil también ha marcado su presidencia. El valor del banco se ha más que triplicado en los últimos cinco años, después de una primera etapa en la que la cotización estuvo condicionada por las consecuencias de la crisis financiera y el periodo de tipos de interés cercanos a cero. En los nueve primeros meses de 2026, Santander obtuvo un beneficio de 12.405 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En la entrevista, Ana Botín también recuerda su relación profesional y personal con su padre. La define como "increíble" en el ámbito personal, pero reconoce que trabajar con él en el banco fue difícil por su exigencia. "Ahora lo entiendo, pero no lo hacía entonces. Pensaba: estoy haciendo un buen trabajo. Mira los números. Dame un descanso", recuerda sobre aquella etapa.