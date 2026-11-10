Docenteo cuestiona el modelo empresarial que relega a los juniors a tareas que hoy puede hacer la IA

Docenteo, compañía especializada en datos, tecnología e inteligencia artificial, señaló que automatizar tareas no significa que el talento junior pierda valor. La compañía considera que el valor lo están perdiendo las compañías al no saber reenfocar las funciones con las que estos perfiles tienen mayor impacto.

Indica que, en lugar de seguir limitándolo a ejecutar instrucciones, las organizaciones tienen la oportunidad de aprovechar su creatividad, su capacidad de experimentar y sus nuevas formas de resolver problemas. Asimismo, destaca que la inteligencia artificial está modificando la organización del trabajo y puede afectar especialmente a los puestos de entrada, tradicionalmente vinculados a tareas de ejecución y procesos repetitivos. Según el Foro Económico Mundial, más de uno de cada tres trabajadores jóvenes ocupa puestos expuestos a cambios derivados de la IA.

"Quizá no estamos descubriendo que los juniors aportan poco valor. Estamos descubriendo el poco valor que nosotros les dejamos aportar. Durante años hemos organizado el trabajo de manera que los perfiles con menos experiencia asumieran principalmente las tareas de ejecución, mientras que las decisiones quedaban reservadas a los más seniors. Si muchas de esas tareas ya son automatizables, el debate debería ser cómo aprovechar sus capacidades para que aporten mucho más valor que antes", manifestó Álvaro Montero, cofundador y responsable técnico de Docenteo.

Docenteo indicó que el talento joven no se limita a ejecutar decisiones tomadas por otros. Por ello, subrayó que participa en decisiones core de la compañía como el diseño de procesos, metodologías y nuevas formas de desarrollo. Lo hace dentro de un equipo en el que los profesionales senior aportan visión, foco y supervisión, para que las ideas respondan a objetivos reales.

"Esta forma de trabajar no consiste en dar el mando a quien tiene menos años de experiencia. Consiste en combinar capacidades distintas: el pensamiento lateral, la creatividad y la experimentación del talento joven con el contexto, el criterio y la precisión que aporta la experiencia. Lo que cuenta es el valor de cada aportación, no la antigüedad", añadió la compañía.

"Llevamos décadas enseñando a los jóvenes a trabajar como trabajamos nosotros. Quizá ha llegado el momento de dejar que nos enseñen cómo trabajaremos mañana. Los profesionales que se incorporan hoy al mercado tienen otras formas de experimentar, de conectar ideas y de enfrentarse a los problemas, y las empresas deberían crear espacios para aprovechar esas capacidades en lugar de pedirles que reproduzcan únicamente las formas de trabajar de generaciones anteriores", apuntó Montero.

Para Docenteo, la IA no plantea únicamente qué tareas pueden automatizarse, sino una pregunta más importante: cómo debemos organizarnos para que cada persona aporte lo mejor que sabe hacer. Y eso obliga también a revisar qué esperamos de quienes tienen más experiencia.

Papel del sénior

Este cambio, agrega la compañía, también afecta a los profesionales senior. Su experiencia sigue siendo imprescindible, pero su función no es controlar cada paso ni tener siempre la última palabra. Es aportar contexto, poner foco, anticipar riesgos y ayudar a convertir buenas ideas en resultados. Eso también exige dejar el ego a un lado. "Un buen senior no es quien consigue que todos trabajen como él. Es quien consigue que su equipo haga cosas que él solo jamás habría podido hacer. La experiencia sigue siendo fundamental para entender el contexto, anticipar riesgos y distinguir lo importante de lo accesorio, pero su valor también está en conseguir que otras personas puedan llegar más lejos gracias a ella", declaró Montero.

Para Docenteo, no se trata de sustituir experiencia por juventud ni de cambiar unas tareas por otras. Se trata de cambiar el modelo de trabajo y el valor que aporta cada perfil. El talento joven puede abrir nuevas formas de hacer las cosas; la experiencia permite darles dirección, rigor y propósito. La IA acelera esta oportunidad, pero el cambio real depende de cómo se organicen las empresas.