GBSB Global reúne a 17 empresas y más de 200 estudiantes en su Career Fair 2026 en Barcelona

La escuela de negocios GBSB Global reunió durante dos jornadas de trabajo a 17 empresas y 208 estudiantes en una nueva edición de su Career Fair, celebrada en Barcelona y dirigida a conectar el talento universitario con el tejido empresarial.

El encuentro está pensado para facilitar el acceso de los estudiantes a oportunidades profesionales, a través de un espacio de networking con sus posibles empleadores.

La primera jornada, celebrada el 2 de noviembre, se organizó en torno a talleres de empleabilidad y contó con la participación de 175 estudiantes. Los jóvenes trabajaron en competencias clave para afrontar procesos de selección, como la presentación de su perfil profesional, la preparación de candidaturas y las habilidades de comunicación con potenciales empleadores.

La segunda parte de la Career Fair se celebró el 3 de noviembre, con la asistencia de 208 estudiantes y 17 compañías de diferentes sectores. Durante esta cita, tuvieron oportunidad de intercambiar experiencias, conocer perfiles profesionales y explorar posibles oportunidades de prácticas y empleo.

Entre las empresas participantes, destacaron SAP, Infor, PTC, Hotel Arts Barcelona, W Barcelona, METT Barcelona, InnoEnergy, Indie Campers y Tenth Revolution Group, entre otras, lo que refleja la diversidad de sectores y perfiles profesionales presentes en el encuentro.

El head de Career, Alumni and Entrepreneurship Center (CAEC) de GBSB Global, Xavier Arola, señaló que el objetivo de la Career Fair es que los estudiantes "adquieran conocimientos académicos y desarrollen la confianza y las herramientas necesarias para dar sus primeros pasos en el mercado laboral".

"La Career Fair les permite prepararse para los procesos de selección, establecer contacto directo con empresas y conocer de primera mano las oportunidades profesionales que ofrecen diferentes sectores", añadió.

El balance de la edición de 2026 de la Career Fair de GBSB se cerró con una valoración "muy positiva" por parte de los estudiantes, que aprendieron durante la primera jornada a reforzar su confianza y mejorar sus candidaturas, y, en la segunda, a interactuar con representantes empresariales en espacios de networking.

La Career Fair forma parte de las iniciativas impulsadas por el CAEC de GBSB Global, desde el que la institución promueve el desarrollo profesional, el emprendimiento y la conexión con el entorno empresarial.

Con este tipo de encuentros, la escuela refuerza su modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, la internacionalización y la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades de un mercado laboral en constante transformación.

Durante los próximos 23 y 24 de noviembre, GBSB Global celebrará una nueva edición del Career Fair en su campus de Madrid, mientras que entre el 26 y 27 de noviembre se celebrará la edición online de este encuentro.