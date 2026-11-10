Iberdrola reúne a 300 proveedores para duplicar su inversión en redes eléctricas hasta los 6.000 millones

Iberdrola ha reunido hoy en su Campus de Formación e Innovación, en San Agustín de Guadalix, a cerca de 300 responsables de sus principales empresas proveedoras y contratistas para compartir y planificar conjuntamente el despliegue de su nuevo ciclo de inversiones en redes eléctricas en España.

La compañía prevé duplicar sus inversiones en redes eléctricas en España hasta alcanzar los 6.000 millones de euros entre 2027 y 2030, con el objetivo de seguir reforzando unas infraestructuras esenciales para atender el crecimiento de la demanda y facilitar la electrificación de hogares, empresas e industria. Solo en 2027, Iberdrola contempla destinar 1.200 millones de euros a este ámbito.

Bajo el lema "Impulsando juntos la electrificación", la jornada ha permitido anticipar y planificar junto a la cadena de suministro las necesidades asociadas a este importante incremento de la inversión, desde capacidad productiva, recursos humanos y técnicos y materiales críticos hasta ingeniería y talento.

Este nuevo ciclo inversor supone también una oportunidad para reforzar el tejido industrial vinculado a las redes eléctricas en España. Su despliegue permitirá movilizar a cientos de empresas, impulsar nuevas capacidades y generar actividad económica y empleo en el país.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha abierto la jornada, ha destacado la oportunidad que representa la electrificación para impulsar la industria y el empleo en España, así como la importancia de contar con empresas eléctricas con capacidad financiera y una cadena de suministro sólida para acometer las inversiones necesarias.

Galán ha señalado que se inicia "un nuevo ciclo de crecimiento que va a durar muchos años" y ha subrayado que "los grandes planes de inversión solo se pueden ejecutar si detrás existe una cadena de suministro fuerte y preparada".

Asimismo, Ignacio Galán ha indicado que "nuestras inversiones para este año en España van a ser 1.200 millones, y esperamos seguir aumentándolas en los años venideros hasta superar los 6.000 millones, de aquí al año 2030".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de "contar con empresas eléctricas con masa crítica y capacidad financiera" y "con proveedores fiables, competitivos, innovadores y con capacidad de ejecución". Y ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso mutuo que ha caracterizado históricamente esta relación: "Contamos con vosotros y sabéis que vosotros podéis contar con Iberdrola".

Entre las principales empresas colaboradoras que han asistido a la jornada se encuentran ABB, Arteche, Eiffage, Elecnor, Faramax, General Electric, Ingeteam, Ormazabal, Hitachi, Siemens y Schneider. El encuentro ha contado, además, con la presencia del director de compras de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, y de la consejera delegada de i-DE, Eva Mancera.

Iberdrola mantiene una estrecha relación con su cadena de suministro, a la que realiza compras anuales por valor de 14.000 millones de euros en todo el mundo, más de 2.500 millones de ellos en España. Esta actividad contribuye a sostener cerca de medio millón de empleos a nivel global y 120.000 en España.