La Fundación NTT DATA cumple 25 años y elige a Fetalife como mejor startup tecnológica de España

La Fundación NTT DATA celebró el pasado jueves 5 de noviembre su 25 aniversario con una gala en el Real Casino de Madrid. Se celebró bajo el lema "El futuro continúa" y la presentaron las periodistas Sandra Golpe y Esther Vaquero. Asistieron cerca de 200 representantes del ecosistema emprendedor: expresidentes y miembros del Patronato, profesionales de NTT DATA, líderes empresariales, representantes institucionales, antiguos ganadores de los eAwards y referentes del sector de la innovación.

El acto repasó la trayectoria de la Fundación desde su creación en 2001. En este tiempo ha apoyado a más de 13.000 emprendedores y ha acercado la tecnología a más de 32.000 niños y jóvenes en 15 países de Europa y Latinoamérica.

Entre los hitos de su historia, la Fundación destacó el apoyo a investigadores como Juan Pérez Mercader, conocido internacionalmente por ser el primer científico en crear vida artificial partiendo de cero. "La semilla inicial de la Fundación me permitió abrir mi laboratorio en Harvard", recordó Pérez Mercader. "Sin su apoyo no habría podido hacer realidad mis ideas para la síntesis de vida artificial abiótica en un laboratorio de química", afirmó.

Historias que ponen cara al impacto

Otro de los hitos que se destacaron fueron las Olimpiadas Internacionales de Tecnología. Es una competición online y gratuita con la que la Fundación quiere reducir la brecha tecnológica entre niños y adolescentes. "Cuando en mi colegio supieron que había ganado me dijeron que era un máquina. Y no se podían creer que yo hubiese programado un videojuego para alertar a mis compañeros sobre las trampas y peligros que podemos encontrar en internet", contó Pablo, un andaluz de 11 años que ganó la edición española en su categoría.

Después llegó el turno de los eAwards, el proyecto bandera de la Fundación. Son unos premios al emprendimiento tecnológico que se han entregado sin interrupción durante 25 años. Entre otros proyectos, han respaldado dispositivos para devolver la movilidad a personas con parálisis, sistemas capaces de detectar un ataque de epilepsia hasta con un minuto de antelación y tecnologías para prevenir y detectar el cáncer.

Como cierre de la gala se anunció el ganador de los eAwards España 2026: Fetalife Technologies. Esta startup ha desarrollado una incubadora líquida que recrea el entorno uterino para dar a los bebés prematuros extremos más posibilidades de sobrevivir y desarrollarse. Además de los 10.000 euros del premio nacional, Fetalife representará a España en la final internacional de los Global eAwards. Allí competirá por 100.000 euros y por mentoría especializada para su proyecto.

"Este premio representa todo lo que queremos impulsar", aseguró Félix Bonmatí, que asume la presidencia de la Fundación NTT DATA. "Porque sin talento no hay quien emprenda. Sin emprendimiento, el talento se frustra. Y sin innovación, las empresas nacen viejas", añadió. Bonmatí también dijo que la Fundación seguirá trabajando para consolidarse "como un referente en el impulso del emprendimiento, el talento y la innovación en el espacio iberolatinoamericano".