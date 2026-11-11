Las estaciones de Grandvalira Resorts invierten 42,8 millones de euros para la temporada de invierno 2026-2027

Las estaciones de Grandvalira Resorts han presentado las novedades para la temporada de invierno 2026-2027, que está previsto que comience el 4 de diciembre y se prolongue hasta el 4 de abril, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los dominios de Andorra invertirán este invierno la cifra récord de 42,8 millones de euros, un 9,7% más que la temporada pasada.

De la inversión total, 34,3 millones corresponden a Grandvalira, 4,5 millones a Pal Arinsal y 4 millones a Ordino Arcalís. Los principales ejes a los que se destinarán estas inversiones son la garantía de nieve, con un salto de gran magnitud en la capacidad de producción instantánea y almacenamiento de agua, nuevas instalaciones e infraestructuras en los diferentes sectores, la incorporación de soluciones digitales que optimizan la experiencia del cliente, así como nuevas propuestas gastronómicas.

Todo ello en una temporada en la que las estaciones de Andorra volverán a ser sede de grandes eventos internacionales. El director de marketing de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha explicado durante la presentación que llevan años trabajando "con una visión a medio y largo plazo, y esta temporada culminamos muchos proyectos, al tiempo que anunciamos otros nuevos que nos permiten mirar al futuro con buenas perspectivas. El objetivo es seguir incrementando la calidad de nuestras estaciones y consolidar Andorra como un destino de esquí de referencia internacional".

Las estaciones de Grandvalira Resorts han invertido 39,1 millones de euros desde la temporada 2022-2023 en mejoras de la red de innivación de sus dominios para reforzar constantemente su posición como referentes en garantía de nieve en los Pirineos. Con un 66% de la superficie esquiable de los dominios cubierta por la red de innivación, las estaciones de Andorra siguen dando pasos de gigante en la optimización de la producción de nieve.

Una de las principales actuaciones para este invierno es el aumento de la capacidad de almacenamiento de agua. Grandvalira la incrementa un 39%, pasando de 370.000 a 515.000 m³, gracias al nuevo lago del Vaquer, en Grau Roig, de 100.000 m³, y a la nueva balsa de la Solana del Forn, en Soldeu, de 45.000 m³. En Ordino Arcalís, la nueva balsa de la Coma, de 36.000 m³, permite pasar de 8.000 a 44.000 m³ de capacidad total, lo que supone un crecimiento del 450%. Las nuevas balsas también incorporan el innovador sistema de refrigeración del agua, que permite reducir hasta un 90% el consumo eléctrico asociado a este proceso y que también se ha instalado en otras 3 balsas de Grandvalira.

El otro gran eje de mejora es el crecimiento del 22% en la capacidad de producción instantánea de nieve en todas las estaciones este invierno. En conjunto, las actuaciones realizadas refuerzan la capacidad de las estaciones para producir más nieve en menos tiempo, aprovechar al máximo las ventanas de frío y ofrecer unas condiciones óptimas durante toda la temporada, con una gestión más eficiente de los recursos.

Así, Grandvalira ha reconstruido la sala de bombas 3 y, junto con la nueva sala del lago del Vaquer, aumenta su capacidad de producción simultánea hasta los 6.250 m³/h de agua transformada en nieve de cultivo o, lo que es lo mismo, puede poner en marcha 795 cañones simultáneamente para cubrir sus pistas con nieve de cultivo.

Por su parte, Ordino Arcalís ha triplicado esta capacidad con la nueva sala de bombas asociada a la balsa de la Coma, pasando de 350 m³/h a 950 m³/h de agua transformada en nieve de cultivo. Finalmente, Pal Arinsal ha renovado la sala de bombas de Pal y ha incrementado su capacidad de producción instantánea un 15%, hasta alcanzar los 1.640 m³/h.

Las actuaciones se completan con la instalación de 50 nuevos cañones de nieve y la sustitución de 15 unidades en el conjunto de las estaciones, así como mejoras de los perfiles de diferentes pistas, con un total de 61.800 m³ de tierras aportadas o movidas, para reducir las necesidades de nieve y optimizar el consumo de recursos, además de hacer más accesibles las pistas intervenidas.

Nuevos remontes

Grandvalira ha anunciado dos nuevos remontes de cara a la temporada 2027-2028. Por un lado, el Pas de la Casa estrenará el primer telesilla de ocho plazas de Andorra, que conectará la base de la estación con la parte alta del sector y tendrá una capacidad de transporte de 4.200 personas/hora.

El nuevo telesilla, de la marca Poma, tendrá una longitud de 1.522 metros y salvará un desnivel de 429 metros, con un tiempo de recorrido previsto de tan solo 4 minutos y 48 segundos. La puesta en funcionamiento de este nuevo remonte en la temporada 27-28 irá acompañada de la retirada de tres telesillas del sector: el actual telesilla de 4 plazas del Pas de la Casa, el de Solana y el de Costa Rodona, de manera que se simplificará y optimizará la movilidad en el sector.

Por otro lado, Grandvalira estrenará la nueva telecabina TC10 Encampadana, que conectará el Pla de Ribaescorjada (El Tarter) con la zona de la Portella (Canillo), facilitando la conexión entre estos dos sectores y agilizando los desplazamientos de los esquiadores entre las distintas zonas del dominio. El nuevo remonte, fabricado por Doppelmayr, empresa con presencia en Andorra, estará equipado con cabinas panorámicas de 10 plazas y dispondrá de una capacidad de transporte de 2.500 personas por hora, con un recorrido de 1.916 metros de longitud, un desnivel de 385 metros y un tiempo de trayecto previsto de 7 minutos y 14 segundos.

"Estos dos nuevos remontes confirmados para la temporada 2027-2028 son un nuevo punto de partida para un proyecto de modernización del dominio esquiable, con instalaciones de nueva generación que nos permiten mirar al futuro con buenas perspectivas", ha señalado Ledesma.

Edificio multifuncional

Una de las principales novedades de esta temporada es la entrada en pleno funcionamiento del nuevo edificio multifuncional del Pas de la Casa, con una superficie de 3.200 m² y una inversión de 15,5 millones de euros, que incluye la mejora de los accesos a pistas desde la avenida de Encamp y la calle Bearn. La instalación concentra en un mismo espacio los puntos de venta de forfaits y de la escuela, un guardaesquís con 58 taquillas, un espacio infantil de 175 m² y una tienda de más de 800 m² destinada al alquiler y reparación de material. En la planta superior se estrena Els Pioners, un restaurante de cocina de montaña con productos del Pirineo e influencias alpinas, con capacidad para 240 comensales y una terraza de 325 m².

En el sector de Grau Roig se han instalado barreras automáticas en el aparcamiento para mejorar su gestión. El estacionamiento seguirá siendo gratuito para los esquiadores, que podrán validar la salida con el forfait, así como para los usuarios de los servicios de la estación mediante un código QR.

En los sectores de Soldeu y El Tarter, las novedades incluyen una nueva cinta transportadora cubierta de 100 metros en la zona de debutantes de Espiolets y un área de autocaravanas en el sector El Tarter, con 40 plazas y reserva en línea. Grandvalira también incorporará un dron autónomo con inteligencia artificial, destinado a apoyar las tareas de seguridad, rescate, vigilancia y mantenimiento. Se trata de un proyecto pionero en los Pirineos.

En Pal Arinsal, las mejoras se centran en las zonas de aprendizaje, con la reubicación de la cinta transportadora del jardín de nieve de Arinsal, la remodelación de la zona de debutantes y la creación de una nueva Fun Zone, también en Arinsal. Por su parte, Ordino Arcalís ha cubierto la cinta transportadora de 100 metros de la Coma, estrenada el invierno pasado, y refuerza la protección contra avalanchas con nuevas instalaciones Wyssen.

Grandvalira Resorts indicó que sigue impulsando la digitalización de sus servicios con la ampliación del Mobile Pass, que permite acceder a los remontes directamente con el teléfono móvil. Esta temporada estará disponible en los forfaits de temporada Andorra Pass y Nord Pass y en las principales modalidades de forfaits de día y multidía. "Después de un primer año de pruebas e implementación, este año reforzamos nuestra apuesta por el forfait digital en el móvil. A medio plazo, todos los esquiadores utilizarán el Mobile Pass y dejarán de emplearse los soportes físicos, como ya ocurre, por ejemplo, al coger un avión", ha asegurado Ledesma.

La app de Grandvalira Resorts también incorporará nuevas funcionalidades, como el acceso al Mobile Pass para menores de 16 años, de modo que aquellos que tengan smartphone puedan disponer del Mobile Pass, y una cartera digital para consultar las reservas y los servicios contratados. Paralelamente, las estaciones estrenan una red wifi renovada, con mayor capacidad y una conexión unificada.

Restaurantes

La gastronomía también gana protagonismo. Además del restaurante Els Pioners en Grandvalira, Pal Arinsal inaugura El Refugi d'Arinsal, un nuevo espacio en Comallemple inspirado en un pub de montaña, que combinará restauración, música y après-ski y tendrá capacidad para 140 comensales. La estación de la Massana también estrena un nuevo concepto en el Pla de la Cot, que se divide en tres espacios diferenciados (vermutería, tapas y cocina de montaña) e incorpora al nuevo patrocinador Petroni. Además, Pal estrenará el après-ski Caubella by San Miguel cada sábado y ha renovado las propuestas gastronómicas del Coll de la Botella.

En Grandvalira, el Snow Club Gourmet llegará a su novena edición, con cuatro citas gastronómicas protagonizadas por reconocidos chefs, mientras que las Jornadas Gastronómicas de Grandvalira volverán a reunir a cocineros de prestigio en el Racó de Solanelles y en el Refugi de Pessons. Además, los sectores de Soldeu y El Tarter incorporarán nuevas soluciones de automatización, inteligencia artificial y robótica en los servicios de restauración para agilizar el servicio y mejorar la experiencia de los clientes.

En el ámbito del après-ski, L'Abarset celebrará su 15.º aniversario con una programación especial que incluirá fiestas de Brunch Electronik, Bresh, Ants y Zamna, así como diferentes eventos y celebraciones a lo largo de la temporada. Por su parte, el festival Hibernation conmemorará los diez años de su nacimiento con una nueva edición del 19 al 21 de marzo en el Pas de la Casa.

Copas del mundo

Las grandes competiciones deportivas volverán a ser uno de los atractivos del invierno. El sector Soldeu de Grandvalira acogerá la Copa del Mundo de esquí alpino los días 6 y 7 de marzo de 2027, con un gigante y un eslalon femeninos en la mítica pista Avet. Pal Arinsal será el escenario de la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra del 22 al 24 de enero, con las carreras de esprint y vertical, mientras que Ordino Arcalís acogerá la 35.ª edición del Trofeo Borrufa FIS Children del 18 al 21 de enero, una de las citas de referencia del esquí alpino de base.

El calendario se completará con otras competiciones, como la SLVSH Cup en el Snowpark Peretol (1-8 de marzo), la JAM Extreme FWJQ (13-14 de marzo) y La Mamba Race by Joan Verdú (3 de abril).