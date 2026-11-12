ACS augura un "superciclo" de infraestructuras, "el nuevo oro", y lanza ACS nuclear

ACS ha celebrado este jueves su Capital Markets Day con la presentación de su hoja de ruta para 2027-2030, con la previsión de que sus ingresos crezcan un 10 % anual de cara a 2030 hasta alcanzar los 84.000-86.000 millones de euros, disparar su ebitda desde los 3.300 millones estimados para 2026 a 5.400 millones en 2030 y alcanzar un valor intrínseco total de hasta 81.000 millones.

El grupo presidido por Florentino Pérez basa estas previsiones en un "superciclo" de infraestructuras con inversiones sin precedentes de aquí a 2030 que espera aprovechar al máximo. El consejero delegado de ACS, Juan Santamaría, ha considerado que las infraestructuras son el "nuevo oro" y ha previsto una oleada de 6 billones de inversiones: tres billones para proyectos digitales, de IA o tecnológicos y 3 billones en proyectos de energía y electrificación.

Habrá oportunidades en las infraestructuras de transporte, agua, digitales, nuclear, defensa, energía, minerales críticos o biofarma y según Santamaría, desde ACS están muy bien posicionados para aprovechar estas oportunidades. Acometerán numerosas operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones), con la vista puesta en unos objetivos ambiciosos que garantizan crecimiento futuro.

Entre los hitos de los últimos años ha destacado el liderazgo de su filial Turner, principal contratista en EEUU; que son el primer grupo constructor en Australia, el tercero en Europa y en Asia Pacífico, y que han multiplicado por cuatro su cartera digital y tecnología, duplicado la cartera en energía, agua e industrial o alcanzado los 600 proyectos en minerales críticos.

En el ámbito nuclear, ha anunciado el lanzamiento de una nueva empresa, "ACS Nuclear", en la que el grupo espera aglutinar todo su negocio en este ámbito con la vista puesta en alcanzar en 2030 una cartera de 8.000-9.000 millones de euros, frente a los 2.500 millones a cierre del tercer trimestre de 2026. Con esta división, ACS confía en aprovechar el ciclo inversor en este tipo de energía tanto en Europa como en Norteamérica y la región de Asia-Pacífico acumulando las fuerzas que tienen sus empresas Turner, Hochtief, Dragados o Cimic. La nueva empresa tendrá sede en Reino Unido.

Desde ACS han destacado que cuentan con una experiencia de más de 70 años en la construcción e ingeniería con 3.000 proyectos nucleares y 50 plantas nucleares. Y han citado entre sus alianzas la que mantienen con Rolls-Royce en el desarrollo de reactores modulares pequeños. Esperan seguir presentes, con más de 140 proyectos activos, en programas de diseño e ingeniería nuclear, construcción, mantenimiento y modificaciones y desmantelamiento nuclear, con los mercados de EEUU, Canadá, Reino Unido o la Unión Europea en el punto de mira.

El negocio de los centros de datos

Por otro lado, el grupo también quiere crecer en centros de datos: siguen detectando una demanda robusta en todas las regiones y no esperan una paralización de proyectos en EEUU. Estiman acabar con unos ingresos en 2030 de entre 27.000 y 30.000 millones, en su mayoría en Norteamérica (crecimiento del 11 %). En Europa el crecimiento estimado anual en el periodo es del 25 % y en la región Asia-Pacífico del 19 %.

Para estas previsiones, ACS ha cogido un escenario conservador que prevé una demanda de 180 GW y tiene la ambición de superar los 30 centros de datos en 2030 (tiene en negociaciones avanzadas actualmente cuatro).

Además, ACS quiere retomar sus capacidades industriales, también en energía o agua, y prevé alcanzar una cartera de 8.500-9.000 millones de aquí a 2030, con una tasa de crecimiento anual del 20 %.

Otra de las áreas de crecimiento será la Seguridad y Defensa con una cartera de 10.000-11.000 millones en 2030. Espera que en sus principales mercados las inversiones en infraestructuras de este segmento alcancen los 120.000 millones en 2030.

Retribución al accionista

Los minerales críticos también serán esenciales para el grupo, que se marca como objetivo una cartera de 13.000 millones en 2030 apoyada en sus filiales Thiess y Sedgman y en mercados como Australia, Canadá o Latinoamérica. En el caso de Abertis, espera un ebitda consolidado de 226.000 millones y 1.000 millones de inversión.

El grupo presidido por Florentino Pérez estima que la retribución al accionista seguirá creciendo hasta 4,9 euros por acción en 2030. Si se excluyen los activos de infraestructuras, este valor intrínseco a 2030 sería de 52.000-56.000 millones, a los que se suman otros 25.000 millones en proyectos. Para 2035 cifra el valor de las inversiones en infraestructuras en 45.000-48.000 millones.