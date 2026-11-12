El Corte Inglés gana 249 millones en su primer semestre, un 11,5% más, y logra ingresos de 8.404 millones

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 249 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 de agosto), lo que supone un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, al tiempo que alcanzó un volumen global de ingresos de 8.404 millones de euros, un 2,3% más.

El grupo ha destacado que mantiene la senda del crecimiento tras cerrar su primer semestre con incrementos "relevantes" tanto en ventas como en resultados.

La cifra de negocios alcanzó los 7.230 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 562 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior y el beneficio neto recurrente se situó en los 210 millones, tras crecer un 9,1%.

El grupo ha subrayado que la "robustez" del balance y la generación de flujos de caja lograda en estos primeros seis meses también le han permitido incrementar las inversiones en 77 millones de euros, con 294 millones de euros destinados a la transformación comercial, logística y tecnológica.

Asimismo, según la compañía, la "fortaleza" de El Corte Inglés se ve también reflejada en la estabilización de la deuda financiera neta en 1.624 millones de euros, lo que supone 1,3 veces sobre Ebitda.

Negocio retail, principal motor

Con un incremento del 3,3% en términos comparables (LfL), el negocio del retail continúa siendo el principal motor de crecimiento, impulsado por Moda y Belleza, Hogar y Electrónica y el buen comportamiento del canal online.

En concreto, las áreas de Moda y Belleza crecieron un 4% en ventas hasta los 2.779 millones de euros, mientras que los segmentos de Hogar y Electrónica aumentaron un 4,8% hasta alcanzar los 1.248 millones de euros. El área de Alimentación se mantuvo estable con una cifra de ventas de 1.402 millones de euros.

Por otra parte, Viajes El Corte Inglés ha mostrado "una gran resiliencia", según el grupo, en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas. A pesar de ello, desde la segunda mitad del semestre las ventas crecieron un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a los negocios financieros, Seguros El Corte Inglés creció en ingresos un 4,6%, hasta los 160 millones de euros, con un resultado neto de 41 millones de euros, un 5,9% más sin contabilizar extraordinarios.

Financiera El Corte Inglés registró un incremento de sus ingresos del 3,5%, situándose en 98 millones de euros, mientras que el beneficio neto creció un 2,4% interanual excluyendo extraordinarios.