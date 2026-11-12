El Grupo ACS gana 789 millones hasta septiembre y logra una cartera récord

El Grupo ACS obtuvo en los primeros nueve meses de 2026 un beneficio neto atribuible de 789 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior, un 21,3% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio.

El beneficio por acción (BPA) se sitúa en 3,02 €. Excluido el resultado extraordinario registrado en 2025, el beneficio neto ordinario del Grupo aumentó un 35%, en línea con el límite superior del objetivo de crecimiento para 2026 (30-35%).

La contribución de cada segmento de actividad al beneficio se muestra en la siguiente tabla:

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del Grupo alcanzó los 2.506 millones de euros, un 13% superior que en el mismo periodo de 2025. Destaca el fuerte crecimiento de Turner y de la actividad de Ingeniería y Construcción, con una mejora de sus márgenes operativos.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (EBIT) se situó en 1.807 millones de euros, un 20,7% más que el año anterior (21,2% ajustado por tipo de cambio).

Diversificación Internacional

Las ventas del Grupo ACS en el periodo alcanzaron los 41.262 millones de euros, un 14% más ajustado por tipo de cambio, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

A cierre de septiembre de 2026, la cartera alcanzó un récord de 110.994 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24% interanual, equivalente a más de dos años de ventas. Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que se situó en los 56.228 millones de euros, un 28,2% más, reflejando un ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,4 veces en los últimos doce meses.

Este crecimiento está especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, con especial énfasis en la construcción de centros de datos, con una cartera de aproximadamente 26.000 millones de euros, un 94% más interanual. Más allá de la Infraestructura Digital, la diversificación del Grupo favorece el crecimiento en otros mercados estratégicos de alto crecimiento, como Energía, Agua e Industria (incluyendo Nuclear), Minerales Críticos y Defensa, cuya cartera, en su conjunto, ha crecido un 67,5%.

Resultados por áreas de actividad

1. Turner

Turner mantiene un fuerte crecimiento de ventas (+23,8% ajustado por tipo de cambio) impulsado principalmente por los centros de datos, con tendencias sólidas en los sectores de Aviación, Seguridad y Defensa, y Biofarma.

El EBITDA de Turner aumentó hasta los 905 millones de euros, un 41,0% más interanual, apoyado por su estrategia integral, que combina capacidades de cadena de suministro, modularización y el aumento de capacidades de ejecución propia.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 43% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 891 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 4,0%.

Además, las adjudicaciones crecieron un 34,5% (39,4% ajustado por tipo de cambio), situando la cartera en un récord de 48.947 millones de euros, un 42,4% más interanual. Esta ha estado impulsada por los centros de datos, cuya cartera ha crecido un 84% interanual, unida al crecimiento en otros segmentos de mercado, como Sanidad, Aviación y Edificación General, que crecen un 34%.

2. CIMIC

Las ventas de CIMIC alcanzaron los 8.208 millones de euros, con una contribución cada vez mayor de los mercados estratégicos en crecimiento, especialmente los Centros de Datos, Energía y Seguridad y Defensa.

El beneficio ordinario antes de impuestos de CIMIC aumentó un 12,3% respecto a septiembre de 2025 hasta los 355 millones de euros, respaldado por un aumento del margen de 11 puntos básicos debido al reequilibrio de la cartera.

La cartera de proyectos superó los 24.000 millones de euros, un 13,2% más que el año anterior tras ajustar por la contribución de UGL Transport en 2025, impulsada por las adjudicaciones de 9.845 millones de euros.

3. Ingeniería y construcción

Las ventas del área de Ingeniería y Construcción del Grupo ACS aumentaron un 9,5% ajustado por tipo de cambio, impulsadas por los sectores de Seguridad y Defensa, y Energía, Agua e Industria.

El EBITDA creció un 22,6% hasta los 544 millones de euros, con una mejora del margen de 81 puntos básicos, hasta el 6,4%.

El beneficio antes de impuestos ordinario aumentó un 17,4% hasta los 263 millones de euros.

Por su parte, la cartera se incrementó un 20,3%, respaldada por un elevado volumen de adjudicaciones de 12.855 millones de euros y un sólido ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,5 veces en los últimos doce meses. Esto ofrece una alta visibilidad sobre la continua evolución del área.

4. Infraestructuras

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, contribuyó con 141 millones de euros al beneficio ordinario del Grupo.

Abertis mostró un sólido comportamiento operativo, con un crecimiento de ventas y EBITDA del 4% y 5%, respectivamente, impulsados por la sólida evolución del tráfico y los aumentos tarifarios vinculados a la inflación.

El crecimiento global del tráfico estuvo respaldado por la fortaleza y resiliencia del tráfico de vehículos pesados, que aumentó un 1,7%. Por países, destacaron España (+1,6%), EEUU (+1,9%), Brasil (+1,5%) y Puerto Rico (+1,4%).

Abertis también siguió avanzando en su estrategia de crecimiento inorgánico. La adquisición del 48,8% restante de Atlandes refuerza su posición en Francia. En México, la prórroga de 19,5 años de FARAC prolonga la concesión hasta 2067. Esto contribuye a aumentar la vida media de la cartera hasta aproximadamente 15 años.

Por su parte, Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 35 millones de euros, mientras que los resultados de ACS Digital & Energy reflejan la contribución de Coravel, la joint venture de centros de datos creada este año junto con GIP Blackrock, y el aumento de la inversión en proyectos digitales.

Situación Financiera

El Grupo ACS cerró septiembre de 2026 con una deuda neta de 908 millones de euros, lo que supone una mejora de 1.319 millones desde septiembre de 2025. Esta evolución refleja la sólida generación de caja del Grupo. En los últimos doce meses, el Flujo de Caja Operativo Neto ascendió a 2.385 millones de euros, lo que ha permitido mantener la estrategia de inversión del Grupo y una política atractiva de remuneración al accionista. En este periodo, las inversiones ascendieron a 2.705 millones de euros y la remuneración del accionista alcanzó los 890 millones de euros.

En concreto, durante los primeros nueve meses de 2026, las inversiones financieras ascendieron a 2.172 millones de euros y las desinversiones totalizaron 598 millones, situando la inversión financiera neta en 1.574 millones de euros. Las desinversiones incluyen principalmente la transacción de Coravel y la venta del 50% de UGL Transport. Las principales inversiones fueron:

644 millones de euros en proyectos de centros de datos ;

; 727 millones de euros para la adquisición de la participación minoritaria restante en Thiess;

524 millones de euros destinados a incrementar la participación en HOCHTIEF, con el objetivo de capturar su potencial de creación de valor; y

276 millones de euros de inversiones netas adicionales en infraestructuras, adquisiciones y otras operaciones.

La colocación acelerada de acciones por importe de 1.703 millones de euros completada en mayo reforzó la capacidad del Grupo para ejecutar esta estrategia de inversión. Finalmente, la sólida generación de caja y la fortaleza financiera del Grupo proporcionan una elevada flexibilidad para continuar invirtiendo en oportunidades estratégicas, manteniendo al mismo tiempo una asignación de capital disciplinada.