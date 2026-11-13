El escándalo de Nvidia sigue creciendo: Jensen Huang habría tenido una tercera relación extramatrimonial

El relevo de Jensen Huang al frente de Nvidia continúa generando informaciones sobre su vida personal y las circunstancias que rodearon su salida de la compañía. Según una información publicada por Reuters, el antiguo consejero delegado habría mantenido una relación íntima con una tercera mujer vinculada a la empresa, que se sumaría a las otras dos relaciones extramatrimoniales que ya habían trascendido.

La agencia estadounidense cita a dos personas familiarizadas con el asunto para respaldar esta nueva información. Sin embargo, no ha revelado la identidad de la empleada ni ha podido obtener su versión de los hechos. Por su parte, Nvidia tampoco se ha expresado al respecto.

La noticia se conoce después de que Huang, de 63 años y casado, anunciara su salida de la compañía el jueves, en un contexto marcado por las informaciones sobre su vida privada y una investigación interna relacionada con posibles operaciones de inteligencia extranjera.

Una tercera relación de Jensen Huang

Según las fuentes consultadas por Reuters, Jensen Huang habría mantenido una relación íntima con una tercera mujer vinculada a Nvidia. Su identidad no ha trascendido públicamente y la agencia asegura que no consiguió obtener su versión de los hechos pese a intentar ponerse en contacto con ella.

Tampoco recibió comentarios de Jensen Huang la vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia, Kimberly Powell, ni de un representante del consejo de administración. Así, según detalla este mismo medio, la compañía declinó pronunciarse sobre estas informaciones.

Esta nueva revelación amplía las informaciones anteriores sobre la vida privada del directivo. Entre ellas figura una supuesta relación con Alice Huang, una mujer sobre la que, según Reuters, los servicios de inteligencia estadounidenses mantienen sospechas de posibles vínculos con el espionaje chino.

Con todo, cabe destacar que la marcha de Jensen Huang supone un cambio en la dirección de una de las empresas más relevantes del sector tecnológico. En este sentido, Nvidia ha desempeñado un papel central en el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial gracias a sus procesadores y a su posición en el mercado de chips avanzados.

Del mismo modo, la compañía también ha utilizado su capacidad financiera para impulsar el crecimiento de otras empresas del sector. Entre sus iniciativas figuran acuerdos de financiación y colaboración con compañías de computación en la nube y laboratorios especializados en inteligencia artificial. Por este motivo, la salida de Huang podría tener consecuencias para el sector, especialmente por el papel que ha desempeñado en la estrategia comercial y financiera de la compañía.

Colette Kress asume el cargo

El consejo de administración de Nvidia ha designado a su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina mientras busca un sustituto definitivo. Según Reuters, el órgano de gobierno está estudiando tanto candidatos internos como externos para ocupar el puesto. La elección del próximo responsable tendrá que garantizar la continuidad de la estrategia de la compañía en un momento en el que la demanda de chips para inteligencia artificial sigue siendo uno de los principales motores del negocio tecnológico.