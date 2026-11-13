¿Quién es Colette Kress? Así es la mujer que toma el mando de Nvidia tras la caída de Jensen Huang

Nvidia afronta el mayor relevo en su cúpula directiva en más de tres décadas. El cofundador y consejero delegado del gigante de los semiconductores, Jensen Huang, ha presentado este jueves su dimisión con efecto inmediato como CEO y miembro del consejo de administración. La renuncia llega tras el escándalo que ha desatado en los últimos días por una relación extramatrimonial con una espía china, Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur y cliente de Nvidia.

Para frenar la sangría en bolsa y enviar una señal de continuidad a Wall Street, el consejo de administración ha nombrado directora ejecutiva interina a Colette Kress, de 59 años. La ejecutiva compatibilizará la dirección general con sus actuales responsabilidades como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera mientras se desarrolla el proceso de selección para elegir al que será el nuevo CEO permanente.

Aunque su perfil público ha sido mucho más discreto que el de Huang, Kress ha sido una pieza fundamental en la transformación de Nvidia. Cuando aterrizó en la empresa en septiembre de 2013, Nvidia era conocida principalmente por fabricar tarjetas gráficas para videojuegos. Trece años después, bajo su supervisión financiera y estrategia de asignación de capital, la firma ha superado los 4 mil millones de dólares (3,67 mil millones de euros) consolidándose como el proveedor indispensable de infraestructura para la inteligencia artificial generativa.

Licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona y con un MBA por la Universidad Metodista del Sur (SMU), su gestión la llevó a ser reconocida como Directora Financiera del Año en Silicon Valley. En julio de 2025, además, entró en el reducido club de directores financieros multimillonarios gracias a la revalorización de su paquete accionarial en la compañía (estimado en torno al 0,03 % del capital, valorado en más de mil millones de dólares antes de la corrección de esta semana).

Tres décadas en la élite tecnológica

Antes de convertirse en la mano derecha financiera de Jensen Huang, Kress acumuló experiencia en algunas de las mayores corporaciones tecnológicas de Estados Unidos. Estuvo en Cisco entre 2010 y 2013. Allí ejerció como vicepresidenta sénior y directora financiera de la división de Tecnología Empresarial y Operaciones. En Microsoft, entre 2006 y 2010, fue directora financiera de la división de Servidores y Herramientas, un área clave en la transición de la compañía hacia los servicios empresariales y en la nube. Pero fue en Texas Instruments donde inició su carrera profesional. Ocupó diversos cargos de responsabilidad financiera en esta histórica firma de semiconductores.

En su primer comunicado tras asumir el mando provisional, Kress ha apelado a la estabilidad operativa y ha asegurado que "la compañía ha conseguido tantas cosas gracias al trabajo diario" de todos los empleados.