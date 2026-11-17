En un contexto de moderación del consumo en la hostelería, Damm proporcionará a su plantilla una tarjeta de restauración, a cargo de la compañía, para consumir en bares y restaurantes. Con un equipo de más de 6.300 personas, la cervecera apuesta por que sea su propio equipo quien contribuya a dinamizar la actividad de estos establecimientos.

"Llevamos años acompañando a la hostelería porque su éxito es también el nuestro. Hoy damos un paso más con quienes son el motor de Damm, nuestras personas, que contribuirán de forma directa a fortalecer al sector. Esta iniciativa es una forma sencilla de devolver a la hostelería lo que la hostelería nos da cada día", explica Jorge Villavecchia, director general de Damm.

Esta acción complementa el respaldo que Damm ya presta al sector, al que destina más de 120 millones de euros anuales a equipamiento, mobiliario, mantenimiento y consultoría, además de ofrecer ayudas financieras a medida, acondicionar terrazas e impulsar proyectos que favorecen la digitalización y la sostenibilidad de los locales. Una de esas iniciativas sostenibles es Segunda Vida Terrazas, un proyecto de economía circular con el que la compañía recupera mobiliario de terraza para reutilizarlo en otros establecimientos y que en 2025 permitió rescatar más de 34.000 terrazas y sillas.

Por otro lado, contribuye a la digitalización del sector con la app Bar Manager, una herramienta con la que los hosteleros pueden consultar sus consumos, solicitar asistencia técnica, contactar con su gestor comercial y acceder a un servicio gratuito de cartas digitales. Con cerca de 35.000 usuarios activos al cierre de 2025, la aplicación se ha consolidado como un canal de comunicación directa entre la compañía y sus clientes.

Cervezas Estrella Damm | Fuente: Estrella Damm

Damm se posiciona como un socio estratégico para el sector y colabora con más de 100.000 clientes de hostelería, que cada año sirven más de 1.300 millones de cañas de cerveza, en un sector clave para el país. Según datos del Ministerio de Industria y Turismo, España cuenta con más de 300.000 establecimientos hosteleros, que dan empleo a 1,85 millones de personas y aportan el 6,7% del PIB nacional en valor añadido. El turismo actúa como uno de sus grandes motores, ya que la gastronomía y la restauración forman parte central de la experiencia de los visitantes. España cerró 2025 con un récord de casi 96,8 millones de turistas internacionales que, según el INE, gastaron 134.700 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior.

Con esta iniciativa, Damm reafirma su compromiso con la hostelería y con sus profesionales, consciente de que su vínculo con el consumidor se construye en cada caña que se sirve, y lo hace ahora implicando a quienes mejor representan a la compañía, las personas que forman su equipo.