La Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE MEDIOS) ha celebrado una nueva edición de los Premios AMPE, cuya gala de entrega ha tenido lugar este lunes en Florida Park, Madrid.

El certamen, con más de cinco décadas de trayectoria en el sector publicitario español, ha reconocido nuevamente la excelencia en la creatividad publicitaria y la capacidad de las campañas para aprovechar las características y posibilidades de cada medio de comunicación.

Durante la gala se han dado a conocer los galardonados con los AMPE de Oro, Plata y Bronce en las ocho categorías individuales, además del Gran AMPE de Oro y la Mención a la Trayectoria Profesional.

El Gran AMPE de Oro y la Mención a la Trayectoria Profesional

Uno de los reconocimientos más destacados de la noche, el Gran AMPE de Oro 2026, ha sido otorgado a PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de Ogilvy por Uber x Fallas para Uber.

Este galardón distingue a aquellas campañas transmedia que consiguen adaptar su formato y estrategia a distintos medios de comunicación, aprovechando las particularidades de cada uno de ellos.

Por su parte, la Mención a la Trayectoria Profesional ha reconocido a José Carlos Gutiérrez, por su contribución al sector publicitario y su trayectoria profesional.

Este reconocimiento pone en valor la experiencia y aportación de profesionales que, a lo largo de su carrera, se han convertido en referentes dentro del ámbito de la publicidad y los medios de comunicación.

Todos los ganadores de los Premios AMPE 2026

El jurado ha reconocido las campañas más destacadas de las ocho categorías individuales, otorgando un AMPE de Oro, uno de Plata y uno de Bronce en cada una de ellas.

Cine

AMPE de Oro : McCann con la colaboración de HAVAS MEDIA por EL VUELO DE CLARA Y MATEO para IBERIA.

: McCann con la colaboración de HAVAS MEDIA por EL VUELO DE CLARA Y MATEO para IBERIA. AMPE de Plata : Sra Rushmore por Campaña Nuevo Volvo EX60 - 'Gracias' para VOLVO.

: Sra Rushmore por Campaña Nuevo Volvo EX60 - 'Gracias' para VOLVO. AMPE de Bronce: Agencia La Caseta por La Odisea Príncipe Pío para Príncipe Pío.

Diarios

AMPE de Oro : la playa por Amenazas 1 para Crédito y Caución.

: la playa por Amenazas 1 para Crédito y Caución. AMPE de Plata: la playa por Amenazas 2 para Crédito y Caución.

la playa por Amenazas 2 para Crédito y Caución. AMPE de Bronce: Roman por Campaña Junta General de Accionistas 125 Aniversario para Iberdrola.

Exterior

AMPE de Oro : CLV con la colaboración de WPP Media, WeAre CP, Global Media & Entertainment por Ghost of Yotei para Sony Interactive Entertainment.

: CLV con la colaboración de WPP Media, WeAre CP, Global Media & Entertainment por Ghost of Yotei para Sony Interactive Entertainment. AMPE de Plata: CLV con la colaboración de WPP Media, Cabal Esports & Entertainment, WeAre CP, Wild Pony, Global Media & Entertainment por La Nave que se estrelló en Sol para Sony Interactive Entertainment.

CLV con la colaboración de WPP Media, Cabal Esports & Entertainment, WeAre CP, Wild Pony, Global Media & Entertainment por La Nave que se estrelló en Sol para Sony Interactive Entertainment. AMPE de Bronce: dentsu x y Pingüino Torreblanca por Las series enganchan. Literalmente para Yoigo.

Audio - Radio -

AMPE de Oro : PINGÜINO TORREBLANCA por ATASCABURRAS, RETUERCA DEL BULLAQUE, PARALELEPÍPEDO para AERC RADIOVALUE.

: PINGÜINO TORREBLANCA por ATASCABURRAS, RETUERCA DEL BULLAQUE, PARALELEPÍPEDO para AERC RADIOVALUE. AMPE de Plata : Tango con la colaboración de Yellow Brick Road por El Castillo Perdido para Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra.

: Tango con la colaboración de Yellow Brick Road por El Castillo Perdido para Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra. AMPE de Bronce: OMD y Publicis por Renault 4 E-Tech eléctrico, más que oír, se siente para Renault España.

Revistas

AMPE de Oro : PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de TBWA & 14 Group por Audi A6 allroad "Una nueva forma de eclipsar" para Audi.

: PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de TBWA & 14 Group por Audi A6 allroad "Una nueva forma de eclipsar" para Audi. AMPE de Plata : Sra Rushmore por Volvo Cinturón Multiadaptativo - Gráfica 'Cinturón' - Revista Magas el Español para VOLVO.

: Sra Rushmore por Volvo Cinturón Multiadaptativo - Gráfica 'Cinturón' - Revista Magas el Español para VOLVO. AMPE de Bronce: PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de TBWA & 14 Group por Audi e-tron GT "La Naturaleza no traza líneas rectas" para Audi.

Televisión

AMPE de Oro: McCann con la colaboración de HAVAS MEDIA por EL VUELO DE CLARA Y MATEO para IBERIA.

McCann con la colaboración de HAVAS MEDIA por EL VUELO DE CLARA Y MATEO para IBERIA. AMPE de Plata: McCann con la colaboración de OCX, OXÍGENO por DÍA D para CAIXABANK.

McCann con la colaboración de OCX, OXÍGENO por DÍA D para CAIXABANK. AMPE de Bronce: WPP Media con la colaboración de Roman Reputation Matters, Nestlé Content Studio por Madrugadores para Nescafé.

Digital

AMPE de Oro : Ernest por Darín, ¿dónde va la placa? para Turismo y Deporte de Andalucía.

: Ernest por Darín, ¿dónde va la placa? para Turismo y Deporte de Andalucía. AMPE de Plata : Iprospect con la colaboración de Dentsu Story Lab, The Mix por Petro y Toni para PERNOD RICARD ESPAÑA.

: Iprospect con la colaboración de Dentsu Story Lab, The Mix por Petro y Toni para PERNOD RICARD ESPAÑA. AMPE de Bronce: TBWA & 14 Group y OMD con la colaboración de TRUE PR, LLYC y PUBLICIS por EmeStudios x McD para McDonald's.

Mejor aplicación de la IA al medio

AMPE de Oro : PINGÜINO TORREBLANCA por VÍDEO RRSS Y TV CONECTADA para GREFUSA (EL PIPONAZO).

: PINGÜINO TORREBLANCA por VÍDEO RRSS Y TV CONECTADA para GREFUSA (EL PIPONAZO). AMPE de Plata: Accenture Song por Vigilancia Mágica para Movistar Prosegur Alarmas.

Accenture Song por Vigilancia Mágica para Movistar Prosegur Alarmas. AMPE de Bronce: BE A LION por Autoexpresión para Volvo Car España.

Mención a la trayectoria profesional

José Carlos Gutiérrez.

Gran AMPE

Gran AMPE de Oro : PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de Ogilvy por Uber x Fallas para Uber.

: PHD Media (Omnicom Media) con la colaboración de Ogilvy por Uber x Fallas para Uber. Gran AMPE de Plata: WPP Media con la colaboración de Roman Reputation Matters, Nestlé Content Studio por Madrugadores para Nescafé.

WPP Media con la colaboración de Roman Reputation Matters, Nestlé Content Studio por Madrugadores para Nescafé. Gran AMPE de Bronce: DENTSU CREATIVE SPAIN por Campaña de marca MAC (mejor atención al cliente) para CaixaBank.

Una edición que incorpora la inteligencia artificial al palmarés

Entre las principales novedades de los Premios AMPE 2026 destaca la incorporación de la categoría Mejor aplicación IA al medio, creada para reconocer aquellas campañas que utilizan la inteligencia artificial como herramienta central en su desarrollo, producción o difusión.

Con esta nueva categoría, los premios amplían sus reconocimientos a propuestas que integran la innovación tecnológica en la creatividad publicitaria, valorando especialmente su aplicación estratégica y su capacidad para potenciar el mensaje y adaptarlo al medio.

Un jurado formado por 24 profesionales del sector

La selección de los ganadores ha estado a cargo de un jurado integrado por 24 representantes de los medios de comunicación y profesionales del ámbito creativo publicitario, presidido por Jordi Urbea, CEO de Ogilvy.

Su composición ha permitido evaluar las campañas desde una perspectiva que combina la calidad creativa con la planificación y el aprovechamiento de las posibilidades de los diferentes medios.

Tras la selección de los tres finalistas de cada categoría, el jurado ha determinado qué campañas recibirían los galardones de Oro, Plata y Bronce, cuyos resultados se han mantenido en secreto hasta su revelación durante la gala.

El gran Jurado ha estado integrado por: Jordi Urbea, CEO de Ogilvy, que lo preside; Alfonso Oriol, CEO de Movierecord; nuestro director comercial, Antón Márquez, director comercial del Grupo Libertad Digital / esRadio; junto a grandes profesionales del mercado; César Goya, media manager en Masorange; Enric Nel·lo, executive creative director y co-founder en PS21; Enrique Blanc, CEO de RBA Brands; Eva Santos, directora creativa y founder en Santa; Francisco Vaquero, director de marketing corporativo en Atresmedia; Ignacio Castro, CEO de PRODOOH; Jaime Suárez, business development & institutional relations director en Roman; Javier Perales, senior manager brand & sponsorship en Visa; José Luis Moro, director general creativo y socio fundador en Pingüino Torreblanca; Juan Carlos Muñoz, director de marketing corporativo en Volvo Car España; Laura Mugica, directora general y consejera en Unidad Editorial; Libe Bilbao, directora comercial en Godostrategies; Manuel de la Fuente, director de negociación estratégica en Havas Media Network; Mario Sánchez del Real, creative director & ai believer en WIIARD Lab; Miguel Blanc, chief investment officer en Dentsu; Óscar Ocaña, director general de marketing en Prisa Media; Pepa Rojo, presidenta del Club de Creatividad; Raquel Espantaleón, directora general y de estrategia en Sra Rushmore; Ricardo Pérez, director de marketing en JCDecaux España; Sam Júdez, CEO de TBWA España; Sergio Méndez, CEO de Tango de Colectivo &c. y strategic advisor en Jack 3.5 x Warner Music.

El apoyo de los patrocinadores a los Premios AMPE 2026

La celebración de los Premios AMPE 2026 ha contado con el respaldo de distintas empresas del sector, cuyo apoyo contribuye a impulsar una nueva edición de estos reconocimientos a la creatividad publicitaria.

En esta edición, Adzink ha participado como patrocinador Oro.

Como patrocinadores Plata, los premios han contado con el apoyo de Dakari, Impact, JCDecaux y Spotify.

Por su parte, ADM Grupo Audiovisual, EXTE, PRODOOH, Teads y Volvo han formado parte de los patrocinadores Bronce.

Y se ha organizado con la colaboración de la agencia de eventos bordo y la agencia de diseño e IA, WIIARD.

Desde el Grupo Libertad Digital queremos felicitar a todos los ganadores y profesionales premiados en esta edición de los Premios AMPE 2026, así como a las agencias, anunciantes y equipos que han hecho posibles estas campañas. Cada año el nivel de los trabajos presentados es mejor y sin duda estamos ante unos premios AMPE, que se han reactivado en esta 53 Edición, volviendo a generar el interés de la industria publicitaria, que siempre han tenido los premios de "la gorda". Enhorabuena a todos.