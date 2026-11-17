Stadium br(and), compañía especializada en el desarrollo y la comercialización de marcas y productos innovadores de alimentación, llega al mercado de alimentación funcional a base de fruta en España. Bajo el concepto Next Gen Food Brands, Stadium br(and) busca desarrollar una nueva generación de marcas de alimentación capaces de responder a los cambios en los hábitos y necesidades de consumo.

Informó de que su modelo reúne conocimiento de la industria alimentaria, visión de marca y experiencia comercial para transformar oportunidades de innovación en propuestas concretas, integrando el desarrollo de producto, el posicionamiento, la distribución y la llegada al consumidor. Con una estrategia orientada a impulsar la innovación alimentaria, con especial foco en propuestas funcionales basadas en fruta, la compañía combina la creación y evolución de marcas propias y la posibilidad también de desarrollar marcas de terceros, conectando las nuevas necesidades de consumo con el desarrollo de productos y su llegada a los canales de venta.

Stadium br(and) nace como evolución de Stadium Innovation, compañía fundada en 2005, que a lo largo de más de dos décadas ha desarrollado marcas propias como Pom'Bel, Her'Bel y Pet'Bel. En 2025, Bernard Hours, Rafael Esteve Arcos y el grupo alimentario Andros adquirieron la compañía para dar un nuevo impulso al negocio y ampliar su capacidad de desarrollo de marcas.

En esta nueva etapa, Andros participa como socio industrial del proyecto, mientras que Stadium br(and) desarrolla una estrategia propia de innovación y comercialización. En 2025, Stadium Innovation alcanzó una facturación de 2 millones de euros.

Bernard Hours, impulsor de esta nueva etapa de Stadium br(and), destacó que "la industria alimentaria está evolucionando hacia nuevas formas de consumo, y queremos ser parte activa de esta transformación. Nuestra ambición es desarrollar una nueva generación de marcas que combinen esa innovación, funcionalidad y practicidad". Por su parte, Rafael Esteve Arcos destaca que "la innovación solo tiene sentido cuando es capaz de llegar al mercado y conectar con el consumidor. En Stadium br(and) queremos transformar nuevas ideas en productos y marcas con potencial de crecimiento, tanto en España como a nivel internacional".

La propuesta de Stadium br(and) parte de una premisa: la innovación alimentaria necesita una propuesta relevante para el consumidor, una marca reconocible y una estrategia capaz de convertir esa propuesta en una opción real de compra. La compañía trabaja en esa conexión entre innovación y mercado, combinando el conocimiento de las ocasiones de consumo con las decisiones sobre formulación, formato, posicionamiento y distribución.

Su porfolio abarca distintas categorías de alimentación y ocasiones de consumo: Pom'Bel, que desarrolla propuestas de fruta fina fresca y smoothies, amplía su gama con tres nuevas referencias de fruta fina fresca con trozos (cereza, melocotón y piña). Her'Bel, que ofrece condimentos y preparaciones culinarias, y Pet'Bel, que se dirige a la alimentación de mascotas, completan el porfolio.

Uno de los principales exponentes de esta estrategia es el lanzamiento de PHI Fruit Essentials, la nueva marca de alimentación funcional de Stadium br(and), que combina una base de fruta con ingredientes funcionales seleccionados y formatos adaptados al consumo cotidiano.

Su gama inicial incluye cuatro referencias en formato pouch (envases flexibles con tapón) de 120 gramos: Immunity, Active aging, Skin y Digest, con formulaciones nutricionales diferenciadas y sin azúcares, conservantes ni colorantes añadidos. La marca cuenta también con una línea de supersmoothies refrigerados, elaborados mediante tecnología HPP, con tres referencias: Boost, Antiox y Defense.

PHI Fruit Essentials responde a la evolución de los hábitos alimentarios hacia opciones de consumo prácticas que puedan incorporarse a diferentes momentos del día. Sus pouches pueden consumirse como snack entre horas o como postre y conservarse a temperatura ambiente antes de su apertura, lo que permite consumirlos fuera del hogar sin necesidad de refrigeración previa. Estos pouches, elaborados en Tarragona, se comercializan en establecimientos Alcampo, El Corte Inglés, Aldi y Ahorramas, así como en canal especializado. El grupo ya trabaja en la expansión internacional en mercados como Italia, Francia, Portugal y Corea del Sur.

Para acompañar esta nueva etapa, Stadium br(and) ha reforzado su estructura directiva con la incorporación de Francesc Galí como nuevo director general y Carles Xavier Riera como coordinador nacional de ventas. Galí cuenta con una sólida experiencia en dirección comercial y marketing en la industria del gran consumo y la distribución, impulsando marcas como La Fageda, Carrefour y La Sirena, mientras que Riera cuenta con una contrastada experiencia profesional vinculada a Innocent Drinks, marca especializada en zumos y smoothies.