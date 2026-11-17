La vivienda de gama media y las promociones que permiten combinar el disfrute personal con la obtención de rentabilidad han sido las grandes protagonistas de SIMED 2026. Así se desprende del análisis realizado por GILMAR tras su participación en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, celebrado del 12 al 14 de noviembre en Málaga.

Durante las tres jornadas, la consultora inmobiliaria ha podido tomar el pulso al mercado, conocer de primera mano las inquietudes de los compradores e identificar qué tipo de producto despierta mayor interés en el actual contexto inmobiliario.

Con una oferta de 13 promociones de obra nueva en distintos destinos nacionales e internacionales, GILMAR ha constatado que, pese al atractivo que sigue teniendo el segmento de lujo, el grueso de la demanda se concentra en viviendas de entre 300.000 y 500.000 euros, tanto para primera como para segunda residencia.

El precio, un factor determinante

Según los datos recabados por GILMAR entre los clientes encuestados durante la feria, el 46,3% disponía de un presupuesto de entre 250.000 y 400.000 euros, mientras que el 34,1% manejaba cifras de entre 400.000 y 650.000 euros. En conjunto, estos dos segmentos representan más del 80% de las consultas registradas en la encuesta.

En un mercado caracterizado por la escasez de oferta y el incremento de los precios, el comprador busca cada vez más el equilibrio entre ubicación, calidad y precio. Existe una demanda importante de viviendas de obra nueva que, sin pertenecer necesariamente al segmento de lujo, ofrezcan buenas calidades, espacios exteriores, zonas comunes y acceso a servicios.

Entre las promociones que mayor interés han despertado durante el salón destacan Altoasis, en Estepona, y Residencial El Terral en Málaga, dos propuestas que responden a buena parte de las necesidades identificadas por los equipos comerciales de GILMAR.

En el caso de Altoasis, sus viviendas adosadas de tres dormitorios, completamente terminadas y listas para entrar a vivir, con amplias terrazas, piscinas, gimnasio y spa, y precios desde 470.250 euros, encajan especialmente bien en el perfil de comprador que busca una vivienda en la Costa del Sol, tanto para residir durante todo el año como para disfrutar de sus periodos vacacionales.

Por su parte, Residencial Terral, situado en el barrio malagueño de El Palo, es un proyecto de formato boutique compuesto por diez viviendas de uno y dos dormitorios y un ático de cuatro dormitorios, con terrazas, plaza de garaje y trastero. La promoción destaca por sus altas calidades y su ubicación en una de las zonas de Málaga con mayor demanda residencial, tanto nacional como internacional, y una oferta de obra nueva muy limitada. Su proximidad a las playas del este de Málaga, la marcada identidad del barrio y la disponibilidad de garaje en una zona con escasez de aparcamiento son algunos de sus principales atractivos. Precios a consultar.

Comprar para disfrutar, pero también para rentabilizar

Otra de las tendencias más destacadas de esta edición ha sido el interés por las propiedades que permiten compatibilizar el uso personal con la inversión inmobiliaria.

El cliente no siempre busca una vivienda exclusivamente para pasar sus vacaciones ni un inmueble destinado únicamente al alquiler. Cada vez hay más compradores interesados en adquirir una propiedad que puedan disfrutar durante determinadas épocas del año y que les permita generar ingresos durante los periodos en los que no la utilicen.

Desde GILMAR se observa que este perfil de comprador presta especial atención a la normativa turística, las posibilidades de gestión del alquiler y el potencial de ocupación del destino.

Un claro ejemplo es Sanlúcar 18, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), una de las promociones que mejor acogida ha tenido durante SIMED. El proyecto cuenta con 18 apartamentos turísticos de uno, dos y tres dormitorios, con licencia turística, situados en primera línea del campo de golf de Las Lomas de Martín Miguel. Desde 198.000 euros, los apartamentos se entregan completamente amueblados y equipados, facilitando tanto su disfrute personal como su explotación turística.

El inversor amplía sus horizontes

Esta búsqueda de rentabilidad y disfrute personal no se limita al mercado nacional. Durante la feria también se ha registrado un notable interés por Bonita Beach, el proyecto residencial situado en Cap Cana, República Dominicana, que GILMAR comercializa en exclusiva en España.

La posibilidad de adquirir una propiedad en un destino turístico internacional consolidado, con una oferta de servicios propia de un resort y un sistema profesionalizado de gestión del alquiler, ha despertado la curiosidad de numerosos compradores interesados en diversificar su patrimonio inmobiliario sin renunciar al uso vacacional de su propiedad.

Una demanda que debe marcar el rumbo de la oferta

Las conclusiones extraídas por GILMAR durante SIMED ponen de manifiesto la necesidad de ampliar la oferta de obra nueva en los segmentos intermedios de precio, especialmente en destinos como la Costa del Sol, donde conviven la demanda residencial, vacacional e inversora.

El interés por las promociones de lujo sigue presente, pero existe un importante volumen de potenciales compradores que busca alternativas más ajustadas a su presupuesto y con buenas prestaciones.

Para GILMAR, conocer y trasladar estas preferencias a los promotores resulta fundamental a la hora de definir nuevos proyectos. El reto del sector no consiste únicamente en construir más viviendas, sino también en desarrollar un producto que responda a las necesidades, expectativas y capacidad económica de la demanda real.