Kumo Networks (Grupo El Corte Inglés) ha inaugurado este lunes su nuevo centro de datos en Paterna (Valencia), una infraestructura de "máxima seguridad" preparada para albergar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y atender las necesidades tecnológicas de empresas y administraciones públicas. El centro de datos, ubicado en el parque empresarial Táctica, está en "fase de arranque" y opera actualmente al 30% de su capacidad, con 35 trabajadores en plantilla. Se suma, así, al centro de datos de la compañía en Murcia.

Las instalaciones de Kumo Networks se han presentado en un acto este lunes que ha contado con la participación de la consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; la CEO de Kumo Networks, Laura Galián, y el director de operaciones, Manuel Moreno. Además, han asistido representantes del tejido empresarial y del ecosistema tecnológico.

El objetivo de este centro de datos es reforzar la capacidad de la compañía para prestar servicios de infraestructura en la nube (IaaS), alojamiento de equipos propios (colocation) y soluciones de nube híbrida. Con especial foco en la conectividad, actúa como un nodo neutral de interconexión digital entre empresas y operadores de telecomunicaciones.

La CEO de la compañía ha destacado que se trata de "una infraestructura concebida para responder algunos de los grandes desafíos tecnológicos de nuestro tiempo". "Durante los últimos años hemos asistido a una transformación profunda en la manera en la que las compañías y organizaciones utilizan, procesan y protegen la información. La digitalización ha dejado de ser un proceso circunscrito a determinadas actividades para convertirse en un elemento de transformación de nuestra economía y en este contexto, los centros de datos han adquirido una relevancia que trasciende su dimensión puramente tecnológica", ha subrayado.

El nuevo centro, que se suma al que ya posee en Murcia, cuenta con certificación Tier IV del Uptime Institute, máximo nivel de certificación internacional en disponibilidad y resiliencia. Esta certificación acredita que la infraestructura ha sido diseñada para continuar operando incluso ante incidencias o durante trabajos de mantenimiento planificados, gracias a que todos sus sistemas críticos disponen de respaldo completo.

El centro de datos, en caso de apagón, es capaz de mantenerse de forma autónoma cinco días al máximo de carga. La arquitectura es "plenamente tolerante a fallos", basada en una redundancia 2N, es decir, que cada componente crítico de un sistema está completamente duplicado por si uno de los dos fallase.

Con esta segunda infraestructura, Kumo Networks se convierte en el único proveedor a nivel nacional que cuenta con dos centros de datos Tier IV interconectados, de manera que refuerza su capacidad para ofrecer servicios de misión crítica con alta disponibilidad y continuidad operativa.

A esta certificación se suma la del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría Alta para los servicios de colocation y cloud del centro de Paterna, junto con las certificaciones de Kumo en seguridad de la información (ISO 27001), seguridad y privacidad en la nube (ISO 27017 e ISO 27018) y continuidad de negocio (ISO 22301).

En materia de sostenibilidad, el centro de Paterna cuenta con refrigeración geotérmica, usa refrigerantes naturales y tiene consumo cero de agua para refrigeración. Así, la instalación incorpora además un avanzado sistema de refrigeración basado en CO2 y uno de los mayores parques geotérmicos de la Comunidad Valenciana.

El director de operaciones ha detallado que el sistema instalado para la refrigeración se basa en un circuito cerrado de CO2 que "permite refrigerar cualquier necesidad del centro de datos sin agua", cuyo consumo intensivo es "una de las mayores preocupaciones de los centros de datos". Solo se utiliza el agua para la geotermia cuando, en temporadas de mucho calor, se debe reforzar la refrigeración.

También se ha implantado la recuperación del calor residual generado por la operación de los sistemas de computación y la utilización de energía 100% renovable certificada a través de Iberdrola como proveedor.

La infraestructura ha sido concebida para soportar las nuevas demandas de procesamiento intensivo y aplicaciones de alta densidad energética, con capacidades de hasta 18 kW por rack en entornos cloud y hasta 20 kW por rack en servicios de colocation.

La instalación dispone de más de 1.000 metros cuadrados de salas IT, distribuidas en tres áreas especializadas para servicios cloud de alta densidad, operadores de telecomunicaciones y servicios avanzados de colocation. Además, ha sido diseñada para responder a las nuevas necesidades de procesamiento intensivo de datos y aplicaciones de elevada demanda energética, relacionadas especialmente con IA.

El centro incorpora cinco anillos de seguridad con doble factor de autenticación, sistemas biométricos, videovigilancia 4K, vigilancia presencial 24 horas y un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) independiente para la monitorización continua de amenazas.

En materia de conectividad, la instalación se configura como un nodo neutral de interconexión digital. Dispone de salas independientes para carriers y de múltiples puntos de entrada de fibra óptica, lo que incrementa la resiliencia de las comunicaciones y reduce el riesgo de interrupciones derivadas de incidencias en la red.

Con este centro de datos en Paterna, Kumo ofrece a las organizaciones una infraestructura digital de máxima disponibilidad, resiliencia y seguridad, preparada para soportar servicios esenciales y entornos críticos. Según el director de operaciones, la capacidad de este centro de datos "perfectamente podría cubrir" la potencia de consumo de la Comunidad Valenciana.

Kumo Networks es una compañía especializada en infraestructura digital crítica de confianza. Su propuesta se basa en proporcionar servicios de alojamiento, computación, conectividad y operación sobre plataformas de máxima disponibilidad, orientadas a organizaciones cuyos sistemas y datos requieren elevados niveles de continuidad, resiliencia y seguridad.

La empresa, anteriormente conocida como KIO Networks España, forma parte del Grupo El Corte Inglés. En octubre de 2024, el grupo adquirió el 50% del capital que aún no controlaba y, a finales de 2025, culminó la transformación de la compañía bajo la marca Kumo.

Durante la inauguración, la consejera Marián Cano ha comentado que contar con Kumo Networks en la Comunidad Valenciana supone "afianzar la incorporación de nuestro territorio a una de las grandes cadenas de valor de la economía digital, reforzar las capacidades tecnológicas, generar actividad económica asociada a servicios avanzados y enviar un mensaje firme al exterior de que la Comunidad Valenciana es un territorio preparado para albergar proyectos tecnológicos de primer nivel".

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que el Ayuntamiento de la localidad ya ha reflejado la colaboración con Kumo Networks en sus nuevos presupuestos. Sagredo ha resaltado la colaboración público-privada y las políticas industriales que han permitido inversiones como esta y que la ciudad se sitúe "en el top diez de ciudades con mayor empleo tecnológico".