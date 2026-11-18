Nvidia ha obtenido un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (59.335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, cerrado a finales de octubre, lo que supone un incremento del 105% con respecto al mismo período del año anterior. La compañía estadounidense ha superado las previsiones de los analistas gracias al crecimiento de su negocio de centros de datos, mientras su consejo de administración ha confirmado que no contempla la restitución de Jensen Huang como consejero delegado tras su dimisión.

Los ingresos del fabricante de microprocesadores avanzados han alcanzado los 115.844 millones de dólares (105.282 millones de euros), un 103% más que un año antes y un 20% por encima de la facturación del trimestre anterior. El negocio de centros de datos ha vuelto a concentrar la mayor parte de los ingresos de Nvidia. La división ha facturado 107.600 millones de dólares (97.813 millones de euros), un 110% más que en el mismo período del ejercicio anterior. La cifra también ha superado las estimaciones del mercado y confirma el peso de los centros de datos en los resultados de la compañía.

Por su parte, la división de computación ha ingresado 8.200 millones de dólares (7.454 millones de euros). Esta cantidad representa un avance del 14% con respecto al trimestre anterior y del 42% en comparación con el mismo período del año pasado.

Para el próximo trimestre, el último de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé alcanzar unos ingresos de 130.000 millones de dólares (118.175 millones de euros). La compañía calcula además que sus gastos operativos rondarán los 11.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).

Los resultados se han presentado en un momento marcado por la salida de Jensen Huang de la dirección de Nvidia y la búsqueda de un nuevo consejero delegado.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, ha confirmado durante la conferencia de presentación de resultados que el órgano de gobierno aceptó por unanimidad la dimisión de Huang y que no tiene intención de restituirlo en el cargo. "El consejo de administración de Nvidia aceptó su dimisión por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como consejero delegado", ha explicado Jones. El presidente ha comentado que el proceso de selección del nuevo máximo responsable continúa abierto y que la compañía ha contratado a la consultora Hydra para dirigir la búsqueda.

Jones ha señalado que Jensen Huang presentó su dimisión voluntaria después de que se revelase sus relaciones extramatrimoniales. Unos hechos que, según la compañía, era incompatible con su código de conducta, sus estándares y sus normas. Asimismo, hay que recordar que según los servicios de inteligencia estadounidenses, una de sus amantes está acusada de ser una espía al servicio de China.

El consejo ha expresado también su confianza en Colette Kress, consejera delegada interina, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia. Jones ha destacado sus 13 años de trayectoria en la empresa y su papel en la ejecución de la estrategia corporativa. La compañía, no obstante, ha evitado ofrecer más detalles sobre la salida de Huang y sobre la investigación que continúa en marcha. Jones ha indicado que el consejo volverá a pronunciarse cuando lo considere oportuno.

La empresa también ha reducido su exposición al mercado chino. En sus previsiones para los próximos tres meses, Nvidia no contempla ingresos procedentes de China por productos de computación para centros de datos. Kress ha apuntado que las ventas de productos de la arquitectura Hopper para centros de datos bajo licencia alcanzaron los 2.400 millones de dólares (2.182 millones de euros). "Nuestras previsiones actuales no incluyen productos de la arquitectura Hopper para centros de datos bajo licencia, y ya no estamos enviando dichos productos a China", ha señalado la consejera delegada interina.

Las acciones de Nvidia han cerrado la sesión del martes prácticamente planas, con un descenso del 0,48%, hasta los 155,46 dólares, antes de que la compañía publicase sus resultados. Tras conocerse las cuentas, los títulos han llegado a subir un 3,5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street de este martes, aunque posteriormente han moderado su avance.

Durante la presentación de los resultados, Kress ha afirmado: "Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la constante innovación de nuestro equipo. Vera Rubin —la arquitectura de Nvidia de nueva generación para la inteligencia artificial agéntica— ha tenido un comienzo espectacular, nuestra hoja de ruta avanza según lo previsto y nuestra ambición nunca ha sido mayor".