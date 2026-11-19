La compañía estadounidense de inteligencia artificial Anthropic ha fijado en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares que había anunciado inicialmente. La operación movilizará más de 94.000 millones de dólares (85.406 millones de euros) y establece un nuevo récord en la historia de las salidas a Bolsa.

La empresa, desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude, ha elevado tanto el precio de colocación como el volumen de acciones ofrecidas después de registrar una demanda cercana a siete veces la oferta prevista. La operación sitúa a Anthropic por delante de SpaceX, que hasta ahora encabezaba la clasificación de las mayores ofertas públicas iniciales. Así, Anthropic captará al menos 68.000 millones de dólares (unos 62.000 millones de euros) mediante la colocación pública de sus acciones. A esta cantidad se sumarán otros 26.000 millones de dólares (23.700 millones de euros) procedentes de una colocación privada paralela, también al precio de 83 dólares por título. Dentro de esta segunda operación destaca la participación de Nvidia, que adquirirá acciones de Anthropic por valor de 10.000 millones de dólares (9.100 millones de euros).

Supera a SpaceX

El anterior récord correspondía a SpaceX, la compañía aeroespacial que fundó Elon Musk, cuya salida a bolsa aconteció el pasado mes de junio. La oferta base de SpaceX permitió captar 75.000 millones de dólares (68.350 millones de euros). Posteriormente, el ejercicio de la opción de sobreasignación, conocida como green shoe, elevó el importe total hasta los 86.200 millones de dólares (78.560 millones de euros).

Anthropic supera ahora esas cifras con una operación que rebasa los 94.000 millones de dólares, teniendo en cuenta tanto la colocación pública como la privada.

Según el comunicado difundido por la compañía, la oferta contempla la venta de 980 millones de acciones ordinarias de Clase A por parte de Anthropic. A esta cantidad se suman otros 23,6 millones de títulos que pondrán a la venta sus siete cofundadores, entre ellos el consejero delegado de la empresa, Dario Amodei. La operación la lideran Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con otras veinte entidades financieras que participan en la colocación.

Con este movimiento, Anthropic se adelanta a su principal competidor, OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, que no contempla su llegada al mercado bursátil antes de 2027. La compañía comenzará a cotizar este jueves en el Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo ANT.

Los fundadores se convierten en millonarios

Asimismo, la salida a Bolsa de Anthropic convertirá a sus siete fundadores en algunos de los nuevos multimillonarios del sector tecnológico. La operación permitirá a sus principales directivos materializar parte del valor acumulado desde la creación de la empresa.

Los siete cofundadores podrían conservar participaciones valoradas en unos 18.000 millones de dólares cada uno (16.354 millones de euros), después de vender acciones por aproximadamente 250 millones de dólares (227 millones de euros). La operación sitúa a este grupo de directivos en el centro de una de las mayores fortunas empresariales surgidas del desarrollo de la inteligencia artificial.

Dario Amodei, de 43 años, es el consejero delegado de Anthropic y una de las figuras centrales de la compañía. Estudió Biofísica y obtuvo un doctorado en esta disciplina. Sus primeros trabajos posdoctorales en la Facultad de Medicina de Stanford estuvieron relacionados con la investigación del cáncer. Más tarde, pasó por empresas como Baidu y Google antes de incorporarse a OpenAI en 2016.

Las diferencias sobre los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial terminaron alejándolo de Altman. En diciembre de 2020 abandonó OpenAI junto a otras seis personas para crear Anthropic.

Daniela Amodei, de 39 años, ocupa la presidencia de Anthropic y de su consejo de administración. Su trayectoria profesional combina experiencia en política, gestión empresarial y desarrollo de equipos tecnológicos. Se graduó en Literatura por la Universidad de California en Santa Cruz en 2009.

Por su parte, Christopher Olah, de 34 años, dirige la investigación en interpretabilidad de Anthropic. Su trabajo se centra en comprender cómo funcionan internamente los modelos de inteligencia artificial y qué mecanismos explican sus respuestas.

Tom Brown, de 39 años, ocupa el puesto de director de computación de Anthropic. Su responsabilidad abarca desde los acuerdos para conseguir chips hasta las negociaciones relacionadas con su infraestructura tecnológica. Junto a Dario Amodei participó en el desarrollo de conceptos fundamentales para los modelos de lenguaje que permiten mantener conversaciones con los usuarios. Se graduó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y trabajó como ingeniero en distintas empresas de Silicon Valley.

Jack Clark, de 38 años, llegó al sector de la inteligencia artificial desde el periodismo, cuando trabajaba como reportero tecnológico en Bloomberg Businessweek. Después se incorporó a OpenAI, donde trabajó en comunicación. Más tarde pasó a dirigir el área de políticas públicas de Anthropic.

Jared Kaplan, de 42 años, es el director científico de Anthropic. Físico teórico y profesor de la Universidad Johns Hopkins desde 2012, su carrera académica ha estado vinculada tanto a la física como al aprendizaje automático. Estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Stanford y se doctoró en Física en Harvard. En 2019 comenzó a colaborar con OpenAI como consultor de investigación.

Sam McCandlish, de 36 años, es el arquitecto jefe de Anthropic y supervisa el desarrollo de los parámetros de los nuevos modelos de inteligencia artificial. Estudió Matemáticas y Física en la Universidad Brandeis y posteriormente obtuvo un doctorado en Física en Stanford. Antes de participar en la creación de Anthropic trabajó en OpenAI.